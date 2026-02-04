Copa Davis: Un Paraguay optimista recibe a Rumania en el CIT

En la presentación del encuentro entre Paraguay y Rumania por Copa Davis, también fueron anunciados los integrantes del equipo nacional de Paraguay, encabezados por su principal figura, Adolfo Daniel Vallejo, hoy día número 104 del mundo, tras ganar los ATP Challenger de Itajaí y Conpceción, en Brasil y Chile, respectivamente.

El cuadro capitaneado por Paulo Carvallo tiene además en sus filas a Hernando Escurra, Alex Santino Núñez y Martín Vergara del Puerto. El rival de turno en este serie está conformado por los tenistas: Stefan Palosi, Radu Turcanu, Gabriel Ghetu (singlistas), Mircea-Alexandru Jeca y Bogdan Pavel (doblistas).

Orden de los partidos

Este jueves se cumplirá con el sorteo del orden de los partidos para la serie ente Paraguay y Rumania, donde en la primera jornada se enfentan el 1 con el 2 de cada equipo y viceversa. El bolillero lo que determina es quien irá en primer turno y a continuación, en la jornada del viernes que se pone en marcha a las 16:40 con la ceremonia inaugural, seguida del primer singles a las 17:00, todo esto en el court central “Víctor Pecci” del CIT.

La entrada para el público los dos días será libre y gratuito, y los aficionados podrán acceder a la cancha principal a través de la calle Tte. 1° Nicolás Cazevane.

Vallejo, confiado en el grupo

Daniel Vallejo, raqueta número 1 de Paraguay en la Copa Davis, habló tras la presentación del equipo para la serie ante Rumania por la primera ronda del Grupo Mundial I, que tendrá lugar el viernes y sábado en las instalaciones del Club Internacional de Tenis (CIT).

Con un ánimo por las nubes y un nivel de tenis que lo llevó a ganar dos Challenger seguidos, en Brasil y Chile, respectivamente, Dani comentó como llega físicamente: “Estoy muy bien físicamente, ya me recuperé de la gripe que tuve la semana pasada, vengo jugando muchos partidos es cierto, y en algún momento voy a sentir capaz más el cansacio físico, pero al día de hoy estoy bien, vengo aguantando demasiado bien físicamente, no siento que me pueda cansar. También estoy comiendo bien, descansando y es una Copa Davis, con el apoyo de la gente estoy seguro que voy a poder dar mi máximo”.

Ante la experiencia de haber jugado dobles con la pareja rumana, Vallejo comentó: “Si van a ser ellos dos porque son los doblitas (Jeca y Pavel) y pudimos ganar ese partido la semana pasada, pero voy a jugar con Martín ahora, es otra pareja, ellos también ya me conocieron, va a ser un partido defícil y creo que ese va a ser el punto que va a definir la serie, entonces es ahí donde hay que darle más importancia. Yo creo que se puede, se re puede, como la semana pasada que ganamos 6/0 y 6/4 (ATP Challanger 100 de Concepción), pero vamos a tener que jugar a nuestro mejor nivel, alentándonos a full y con el apoyo del público”.

Sobre el factor que puede determinar el rumbo de la serie ante los rumanos, Dani dijo: “Esta claro que la serie se va a definir porque yo tenga que ganar mis dos puntos de singles, eso va a ser algo muy importante y el factor más transcendental va a ser el dobles. El objetivo claro que tengo yo y tiene el equipo es tratar de ganar mis dos singles y el dobles, y en lo que depende de mi voy a tratar de hacer lo posible para lograrlo. Si Santino logra dar el vatacazo y gana su singles, obviamente que será muy bienvenido”.