Dertry y Uihlein, líderes tras la primera jornada del LIV Golf de Riad

Dertry, nuevo en el circuito, entregó una tarjeta con siete birdies sin fallos y Uihlein firmó cinco birdies y un eagle sin borrones para comandar la tabla en Riad con un golpe menos que el australiano Elvis Smylie y dos de margen sobre un grupo de seis jugadores en el que, además de Rahm, están el sudafricano Louis Oosthuizen, el surcoreano An Byeong-hun, el estadounidense Talor Gooch, el inglés Tyrrell Hatton y el colombiano Sebastián Muñoz.

El español Jon Rahm, campeón del LIV los dos últimos años, empezó con una ronda de -5 fruto de cinco birdies y libre de bogeys.

Por equipos, lidera con -13 el Torque GC del chileno Joaquin Niemann, los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz y el colombiano Sebastián Muñoz. A dos golpes está el Legion XIII de Jon Rahm, Tyrrell Hatton, Tom McKibbin y Caleb Surratt.

El LIV Golf, la liga saudí financiada por Arabia Saudí, comenzó este miércoles su quinta temporada con el tradicional torneo nocturno de Riad, que inaugurará el nuevo formato de la competición, con cuatro rondas (72 hoyos) en lugar de tres (54), al estilo de los circuitos tradicionales, lo que le permite puntuar por primera vez para el ránking mundial.

