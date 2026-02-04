Drake Maye llega al Super Bowl tras la estela de Tom Brady en los Patriots

A sus 23 años, Maye forja su camino en los Pats sobre las huellas del futuro miembro del Salón de la fama.

Brady llegó a New England en la temporada 2000 y al año siguiente salió victorioso en el Super Bowl XXXVI con victoria sobre los Rams, un equipo de la división Oeste de la Conferencia Nacional (NFC).

Drake desembarcó en los Pats en 2024 y, una campaña después, liderará al equipo el próximo domingo en la búsqueda de triunfar en el Super Bowl LX ante los Seattle Seahawks, franquicia del Oeste de la NFC.

Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, lideró a los Patriots a la hora de ganar seis campeonatos para convertirlos en el equipo más ganador de Super Bowls, junto con los Pittsburgh Steelers, con seis cada uno.

Drake Maye inicia su camino con un futuro promisorio, a pesar de la grandiosa sombra de su predecesor.

Al final de la temporada regular 2025, el chico nacido en Huntersville, North Carolina, presume mejores números que el 15 veces Pro Bowl en su segundo año en la liga.

En el 2001, Brady lideró el equipo, que hizo una campaña de 11 victorias y cinco derrotas para obtener el título del Este de la NFC y ser el segundo sembrado de la AFC en los playoffs. Completó 264 envíos para 2.843 yardas, 18 anotaciones y sufrió 12 intercepciones; tuvo un índice de pasador de 86.5.

En 2025, Maye fue fundamental para que Patriots ganara el Este con marca de 14 victorias y tres derrotas, registro con el que se clasificaron como el número dos de la AFC a postemporada. En campaña regular conectó 354 pases para 4.394 yardas, 31 touchdowns y padeció ocho intercepciones; su índice de pasador fue de 113.5.

Números superiores a Brady, pero que le falta coronar con una victoria el domingo sobre los Seattle Seahawks, un rival al que Tom derrotó en el Super Bowl XLIX, de la temporada 2014.

A pesar de su juventud, desde su llegada a los Pats en 2023, Maye dejó claro en su primer encuentro con los medios que lo último que quería era intentar ser una copia de Tom Brady.

"Brady es el mejor de todos los tiempos. Nunca voy a ser Tom Brady; él es 'el hombre' en este equipo; yo sólo voy a intentar ser Drake Maye", afirmó en abril de 2023 tras ser reclutado.

Hasta el momento lo ha cumplido. A pesar de sus números, no intenta competir con Brady, sino aprender de él.

"Una de las mejores cosas que Brady me ha dicho es que no hay atajos hacia el éxito; los atajos que la gente toma no valen la pena", compartió Maye en el 'Día de Medios' del lunes pasado.

El recorrido de Brady en 20 años en los Pats y 23 en la NFL no es la meta del chico.

Tom ganó siete Super Bowls (seis con Pats y uno con Buccaneers), fue MVP en cinco de ellos, un récord; acumuló la mayor cantidad de partidos jugados para un quarterback, con 335; es el número uno en envíos de anotación, con 649; yardas por pase, 89.214; pases completos, 7.753; victorias en playoffs, 35, entre otros múltiples récords.

Lo único que Maye comparte hasta ahora con él es que está en el mismo punto de inicio, una posición desde donde surgen las leyendas.