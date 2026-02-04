El Barça busca repetir triunfo, el Liceo corregir errores y el Igualada reaccionar

La primera jornada de la segunda vuelta marca el ecuador de la fase de grupos. El formato espejo de la máxima competición continental enfrenta de nuevo a los equipos españoles con rivales ya conocidos, aunque en escenarios distintos, un arma que el conjunto azulgrana quiere aprovechar para doblegar otra vez al vigente subcampeón de Europa.

El equipo dirigido por Ricard Ares llega al Palau Blaugrana con la confianza que le dio la victoria en Portugal, donde dominó todas las facetas del juego: intensidad, hambre competitiva y eficacia en los remates para apuntarse el 3-5 definitivo.

Este jueves (20:30 CET), el cuadro catalán deberá calcar su plan de partido, centrado en neutralizar las virtudes de las grandes figuras del Oporto como Carlo Di Benedetto, Gonçalo Alves o Helder Nunes, para sumar tres puntos que lo colocaría en una situación ventajosa de cara a sellar su presencia en la Final a Ocho de mayo.

Por su parte, el Reus Deportiu Brasilia tiene la oportunidad de dar un paso adelante esta jornada, cuando reciba al Saint-Omer francés (21:00 CET), la cenicienta europea y único equipo de los doce que aún no ha puntuado.

Los rojinegros cierran el corte con seis puntos, tres más que el Igualada, y buscarán su tercera victoria consecutiva para prolongar su línea ascendente y confirmar su mejoría. No obstante no se deben confiar, pues en la última jornada el cuadro galo le hizo sudar hasta el ajustado 1-2 a favor del equipo dirigido por Jordi Garcia.

Pendiente de ese resultado estará el Igualada, actualmente fuera de los puestos de privilegio, quinto con tres puntos, que afrontará un desplazamiento exigente ante el Trissino italiano (20:45 CET), que ya se impuso en la última jornada en Les Comes por 2-3.

Finalmente, en el Grupo B, el Deportivo Liceo no pudo con el Benfica y cayó por 4-2 en un partido en el que pagó muy caro una desconexión de seis minutos tras el descanso, que le puso el partido muy cuesta arriba. Corregir esa desconexión será la principal premisa este jueves para el equipo de Juan Copa (20:30 CET), que, más allá de eso, compitió de tú a tú con el único equipo que mantiene pleno de victorias tras cinco jornadas.

Ganar también es clave para el Liceo, que ahora es cuarto con siete puntos, tres más que el vigente campeón de Europa, el Barcelos, que recibe al colista Bassano italiano. Si los portugueses suman tres puntos y el Liceo pierde, ambos quedarían empatados.

La sexta jornada arrancará con el Sporting de Portugal, donde milita el español Roc Pujadas, que buscará cobrarse la revancha ante el Oliveirense Simoldes tras la derrota por 4-2 en la última jornada. Ese resultado dejó un triple empate a siete puntos entre ambos equipos y el Liceo en el exigente Grupo B.