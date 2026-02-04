El chileno Neven Ilic, elegido nuevo miembro de la Comisión Ejecutiva del COI

La elección de Ilic, de 63 años y quien presidió el Comité Olímpico de Chile entre 2004 y 2017, tuvo lugar durante la celebración de la 145ª Sesión del organismo celebrada en Milán dos días antes del inicio de los Juegos de Invierno Milán-Cortina d'Ampezzo, informa el COI en un comunicado.
Ilic, nacido en Antofagasta (norte del país), es miembro del COI desde 2017, año en que pasó a presidir Panam Sports, la Organización Deportiva Panamericana que agrupa a los comités olímpicos del continente.
El dirigente deportivo chileno ocupa en la Comisión Ejecutiva del organismo con sede en Lausana (Suiza) el puesto que dejó vacante su expresidente, el alemán Thomas Bach, quien cedió el testigo al frente del organismo a la zimbabuense Kirsty Coventry en junio pasado.
Ilic, quien también fue director de la Federación de Tenis de Chile entre 2000 y 2004, ha sido miembro de varias comisiones del COI.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Además del chileno, pasan a ser miembros de la Comisión Ejecutiva el belga Ingmar De Vos y el coreano Jae Youl Kim, mientras que el español Juan Antonio Samaranch ha sido reelegido vicepresidente del COI por un segundo mandato de cuatro años.
La sesión renovó además la membresía por ocho años más a once miembros que finalizan su mandato este año, entre ellos, el paraguayo Camilo Pérez López Moreira y el brasileño Andrew Parsons.