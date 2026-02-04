El cubano Nik Bonitto, miembro inaugural del Salón de la Fama Hispano

"Felicitaciones a Nik Bonitto por una temporada fantástica. Es exactamente el tipo de jugador y persona por el que creamos este reconocimiento especial", afirmó Rivera, primer jugador con raíces puertorriqueñas en levantar el trofeo Vince Lombardi, algo que logró con los Chicago Bears.

El Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano, una organización sin fines de lucro, se fundó en 2025 para celebrar y honrar los logros de jugadores, entrenadores y colaboradores hispanos en el fútbol americano profesional.

Además de Rivera, Anthony Muñoz, leyenda de la NFL con raíces mexicanas, también miembro de la junta directiva de este nuevo recinto, felicitó a Bonitto por esta distinción.

"Nik sigue destacando como uno de los mejores cazadores de quarterback de la NFL. Es un orgullo nombrarlo miembro inaugural para seguir Celebrando su orgullo cultural", señaló el ex de los Cincinnati Bengals, quien es miembro del Salón de la Fama de la NFL.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al igual que el Salón de la Fama de la NFL, el del Fútbol Hispano también busca rendir homenaje a las leyendas que por su origen cultural hispana destacaron en este deporte.

. Su misión es preservar la historia, destacar la excelencia e inspirar a las generaciones futuras, destacando las contribuciones culturales y deportivas de los hispanos al deporte.

Nik Bonitto es un ejemplo de ello. En su cuarta temporada en la NFL, el explosivo apoyador registró 14 capturas, 46 tackleadas totales, 14 tackleadas para pérdida de yardas y provocó dos balones sueltos, registros que provocaron que fuera seleccionado al Pro Bowl.

Su desempeño fue crucial para que los Broncos llegaran al partido por el campeonato de la Conferencia Americana, que perdieron ante los New England Patriots.