El danés Mads Pedersen abandona la Volta a la Comunitat Valenciana tras una caída masiva

Torreblanca (España), 4 feb (EFE).- El ciclista danés Mads Pedersen (Lidl-Trek), excampeón del mundo en ruta, abandonó este miércoles la Volta a la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell, tras verse implicado en la caída masiva que tuvo lugar en los prolegómenos de la ascensión a Los Madroños, en la primera etapa de la carrera.