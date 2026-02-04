El danés Mads Pedersen abandona la Volta a la Comunitat Valenciana tras una caída masiva

Pedersen, que el pasado año ganó cuatro etapas del Giro de Italia y una de la Vuelta a España, donde se llevó la clasificación por puntos, fue trasladado a un hospital para someterse a exploraciones mas exhaustivas, informó su equipo Lidl-Trek.
El corredor danés era uno de los principales atractivos de la ronda valenciana, en la que el eritreo Biniam Guirmay (NSM) se proclamó vencedor de la primera etapa de la carrera que transcurre en el este de España y se convirtió en el primer líder de la general.