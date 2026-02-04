El portugués Iúri Leitão (Caja Rural) se proclama campeón de Europa de ómnium

Leitão, campeón del mundo y plata olímpica ya en esta modalidad, cumplió con los pronósticos que le situaban como el gran favorito del torneo y alcanzó su sexto título europeo, después de los cuatro alcanzados en scratch (2020, 2022, 2024 y 2025) y otro en puntuación (2025), consiguiendo así el único oro que se le resistía en disciplinas individuales a nivel europeo.

El de Viana do Castelo dominó en tres de las cuatro pruebas, con victoria en el scratch y en la tempo race, así como la última y definitiva puntuación. Sólo en la tercera de ellas, la eliminación, en la que terminó decimoquinto, sus rivales pudieron frenar el ímpetu del ciclista portugués.

El corredor del Caja Rural, en la penúltima jornada del campeonato, finalizó con 140 puntos y estuvo acompañado en el podio por el neerlandés Yanne Dorenbos, segundo con 131, y por el alemán Roger Kluge, tercero con 126.

Campeón mundial en 2023 y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París en 2024, Leitão concluirá este jueves su andadura en los Europeos con su participación en el madison de la última jornada, para el que hará dupla con su compatriota Diogo Narciso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy