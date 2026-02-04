George Pickens y Antoine Winfield lideran triunfo de NFC sobre AFC en Pro Bowl de NFL

Pickens, receptor de Dallas Cowboys, fue designado Jugador Más Valiosos ofensivo del juego; Winfield, defensivo profundo de Tampa Bay Buccaneers, se llevó el MVP defensivo.

Fue la cuarta victoria consecutiva de la NFC sobre la AFC en un Juego de Estrellas.

El Pro Bowl, realizado en San Francisco, California, se juega desde el 2023, en un formato de flag football, con siete jugadores por equipo.

La AFC tomó ventaja 16-14 en el primer cuarto gracias a Joe Burrow, quien colaboró con dos anotaciones y Ja'Marr Chase, quien apoyó a la defensiva y tuvo un touchdown en una intercepción.

En el segundo periodo el dominio de la Americana se alejó 44-36 gracias a un par de celebraciones en la zona pintada del tackle ofensivo Garett Bolles y una más de Tee Higgins.

Con Joe Flacco en los controles la AFC mantuvo el dominio en el inicio del tercer cuarto con anotación de Ja'Marr Chase. La NFC respondió con envíos de touchdown de Jared Goff a Puka Nacua y de Jalen Hurts a KaVontae Turpin para igualar el juego 52-52.

Una anotación de George Pickens a envío de Dak Prescott dio la vuelta al marcador 60-52 para la Nacional en el último periodo, que selló la victoria 66-52 con pase de Jalen Hurts a CeeDee Lamb.

Steve Young y Jerry Rice, miembros del Salón de la Fama, fueron los entrenadores de cada equipo; Young de la AFC y Rice de la NFC.

Los jugadores de la Nacional se llevaron 96.000 dólares cada uno, por el triunfo; los perdedores, 48.000.

El Pro Bowl se jugó desde 1970 hasta 2012 en su formato original de un partido de fútbol americano entre los mejores de la AFC y NFC.

Entre 2013 y 2015 en vez de un duelo entre los equipos representantes de cada conferencia se repartió a las estrellas en dos conjuntos liderados por dos capitanes históricos de la liga.

Esta polémica modalidad no funcionó, por lo que el formato tradicional regresó en 2016, pero ante los riesgos de lesiones, luego de una larga temporada en 2023 se decidió que el Juego de Estrellas se convirtiera en un partido de flag football.

La liga tomó esta decisión para dar impulso al flag football, que formará parte del programa olímpico de Los Ángeles 2028, justa en la que es latente la posibilidad de que la selección de Estados Unidos esté conformada con estrellas de la NFL.