Girmay: "Me ha costado más de un año reencontrame con la victoria"

"La verdad es que me ha costado más de un año reencontrarme con la victoria. El año 2025 fue complicado, con muchos segundos puestos. Estaba muy motivado para empezar bien este 2026 y estoy muy feliz, muy satisfecho y me da mucha confianza esta victoria", señaló.

El velocista africano, cuyo último triunfo hasta el de hoy habían sido las tres etapas ganadas en el Tour de Francia de 2024, explicó que la jornada fue complicada por el fuerte ritmo que rompió el pelotón en la única ascensión de la jornada, pero valoró el trabajo desarrollado por su equipo, primero para neutralizar al escapado Giulio Pellizzari y luego ayudarle en el esprint.

"No esperábamos un movimiento así en el puerto pero Movistar ha querido sorprender. No nos hemos descolgado mucho y teníamos un ciclista en cabeza para vigilar al resto, así que nos lo hemos tomado con cierta calma y el equipo ha hecho un gran trabajo para atrapar a Pellizzari y en el último kilómetro", finalizó.

El eritreo Girmay se impuso al esprint con un tiempo de 3h 52:41 y, gracias a la bonificación, se enfundó el primer jersey amarillo de la general.

En la segunda etapa, que se disputará mañana, jueves, habrá una contrarreloj individual entre Carlet y Alginet de 17,5 kilómetros, en la que el belga Remco Evenepoel parte como gran favorito para llevarse el triunfo parcial y auparse a la primera plaza de la general.