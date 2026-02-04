Inglaterra desafía el duopolio franco-irlandés

El XV de la Rosa llega en un estado de forma espléndido después de encadenar once victorias consecutivas. Su última derrota se produjo contra Irlanda en Dublín en la apertura de la pasada edición del torneo emblemático del hemisferio Norte.

Aún con su imponente racha, los ingleses no lo han tenido fácil, vencieron a Los Pumas por partida doble en julio y ganaron a los All Blacks durante la ventana de noviembre en un sorprendente partido que los pupilos de Steve Borthwick dominaron gracias a una gran segunda parte.

Inglaterra mezcla veteranía, juventud y descaro. Dos factores que bien pueden representar George Ford y Henry Pollock, una de las revelaciones del XV de la Rosa. Muchos de los resultados de los últimos meses han sido gracias al buen hacer con el pié con el que cuenta el apertura, que ha sabido hacerle sombra a Owen Farrel, retirado de la selección nacional en 2023.

La selección inglesa sobre el papel, si se cumplen los pronósticos, se puede jugar el título en la última jornada ante Francia en Saint Denis. Antes de su esperado encuentro frente a los galos, comenzará su calendario en casa ante una Gales paupérrima, en su peor momento, para más tarde jugarse la Copa Calcuta en el estadio Murrayfield de Edimburgo y recibir a Irlanda en el templo de Twickenham.

Por su parte, Francia afronta el torneo en busca de defender su título de campeona tras un año de altibajos. Tras alzarse campeona y perder solo un partido ante Inglaterra en el Seis Naciones de 2025, los galos encadenaron hasta cuatro derrotas consecutivas, tres de ellas frente a los All Blacks y una ante Sudáfrica.

Los franceses lograron maquillar sus últimos resultados con dos victorias ante Fiyi y Australia en noviembre gracias a las buenas actuaciones de Thomas Ramos pero, a la hora de la verdad, dejaron muchas dudas en el ámbito defensivo.

Con Antoine Dupont encabezando la lista francesa, el XV del Gallo que dirige Fabien Galthie encara el torneo con hasta once jugadores de Toulouse que se encargarán de la defensa de su título, objetivo que comenzará a lo grande.

El Seis Naciones 2026 se abre paso este jueves con un encuentro de gran calibre precisamente entre Francia e Irlanda, que además estrenan la nueva Solidarity Cup, un galardón que nace para celebrar la relación única entre ambos países.

Ahora Irlanda llega como tercera en discordia tras ingleses y franceses. La selección del trébol no pudo consolidar durante la pasada temporada la hazaña de ganar el torneo por tercera vez consecutiva y se enfrenta a una transición generacional tras la retirada en 2023 de su apertura estrella, Johnny Sexton.

Una vez apartado Sexton, el seleccionador Andy Farrell sigue en busca de alguien capaz de hacerle sombra en la posición del número "10" del trébol. Surgen como favoritos Sam Prendergast y Harry Byrne para comandar la línea irlandesa y cubrir los puntos débiles de una delantera cargada de bajas.

Por si fuera poco, la sanción hacia su centro estrella Bundee Aki por sus indisciplinas ante el cuerpo arbitral durante un partido con su club, le hace perderse los tres primeros encuentros del torneo ante Francia, Italia e Inglaterra, claves para poder pelear el título.

Incluso durante la ventana de noviembre, los de la Isla Esmeralda dejaron sensaciones agridulces gracias a cuatro victorias durante ese mes, aunque no pudo cosechar ningún triunfo contra las grandes potencias del sur como lo son Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Por su parte, Escocia llega a este Seis Naciones después de varios años tratando de recuperar el protagonismo perdido y 'conformándose' con terceros y cuartos puestos. La selección caledonia no presume de tener actualmente un gran estado de forma y no ha sido capaz de superar las importantes pruebas durante julio y noviembre.

La esperanza escocesa reside en que Finn Russell se vista de estrella y asuma el liderazgo de su selección mostrando su mejor versión de la que ya nos tiene acostumbrados, acompañado de la potencia, velocidad y desparpajo de Duhan van der Merwe, autor de uno de los ensayos más bonitos visto en esta competición ante Inglaterra en 2023.

La selección de Gregor Townsend busca rebelarse después de varios años cómoda en la mitad de tabla y una victoria ante Irlanda, Francia o Inglaterra pueda impulsarles a volver a estar a la vanguardia del rugby europeo.

Los caledonios cuentan con el mejor calendario, ya que recibirán tanto a Francia como Inglaterra en casa, aunque ante Irlanda tendrán que viajar a Dublín en la última jornada para cerrar el torneo y posiblemente decidir el podio final.

Una de las actuaciones más esperadas es la de Italia. Desde su entrada en el torneo en el año 2000, Italia ha sido a menudo la cara de la cuchara de madera, que se lleva el que pierde sus cinco encuentros. En las últimas ediciones, los 'azzurri', de la mano del técnico argentino Gonzalo Quesada, han evitado "el galardón".

Italia enlaza dos años consecutivos con victorias contra algunas de las grandes potencias europeas. En 2024 consiguió triunfos históricos después de imponerse a Gales y a Escocia y llega a este Seis Naciones después de dar la campanada en noviembre ante Australia, futura anfitriona del Mundial 2027.

El gran nivel de Italia viene precedido por su apuesta por el rugby base. Actualmente la selección goza de infinidad de jugadores provenientes de las grandes ligas europeas, aunque no podrá contar para este Seis Naciones con varios de sus mejores jugadores, como Ange Capuozzo o Sebastián Negri, ambos por lesión.

Mientras Italia apunta a ser una dura prueba para cualquiera de las otras cinco selecciones, en el lado opuesto se encuentra Gales, que lleva dos años seguidos llevándose la cuchara de madera en una profunda crisis deportiva.

Además de sus malas actuaciones en las últimas ediciones del Seis Naciones, los galeses sufrieron aplastantes derrotas frente a Nueva Zelanda y Sudáfrica el pasado noviembre y solo lograron imponerse a Japón por un punto.

El propio entrenador de Gales, Steve Tandy, admitió las carencias físicas de sus seleccionados respecto a sus rivales. La decadencia galesa se ve acentuada después de diversos problemas internos dentro de la plantilla. Una de las esperanzas de la sufrida afición de los dragones es la vuelta del ala Louis Rees-Zammit después de su frustrante aventura en la NFL. Los fieles hinchas aún añoran tiempos gloriosos muy cercanos que tienen su última referencia en el triunfo obtenido en 2021.