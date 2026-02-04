John Virgo, histórico jugador y comentarista de billar, fallece a los 79 años

Virgo jugó al billar de forma profesional durante 18 años, ganó el campeonato británico en 1979 y llegó a las semifinales del Mundial ese mismo año.

Tras su carrera, se convirtió en comentarista de la BBC y presentó un programa de billar en la cadena británica durante más de una década.

Ejerció su profesión de comentarista hasta hace poco más de dos semanas, cuando realizó la final del Masters que Kyren Wilson le ganó a John Higgins.

"Todos en el mundo el billar estamos muy tristes de conocer el fallecimiento del legendario jugador y comentarista John Virgo", dijo World Snooker Tour en un comunicado.

