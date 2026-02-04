Juan Antonio Samaranch, reelegido vicepresidente del COI para un segundo mandato

Samaranch, de 66 años y natural de Barcelona, renueva el cargo en la Comisión Ejecutiva para el que fue elegido en febrero de 2022 en Pekín, aunque también lo ocupó de 2016 a 2020, informa el COI en un comunicado.

Hijo del que fuera presidente del COI entre 1980 y 2001, el dirigente catalán prolonga su vinculación con el máximo organismo olímpico, donde ingresó por primera vez en 2001, en la misma Sesión en la que se retiró su padre.

Samaranch fue uno de los siete candidatos que concurrieron para presidir el COI en marzo del pasado año, pero en la votación quedó segundo, con 28 apoyos, frente a los 49 de la zimbabuense Kirsty Coventry, la primera mujer en acceder al puesto.

Tras la derrota, se puso a disposición de Conventry, quien ha contado con el catalán como uno de sus principales pilares.

Entre las responsabilidades que le ha atribuido está la de coordinar uno de los cuatro grupos de trabajo centrados modernizar la institución, el relativo al patrocinio comercial y márketing.

Además de Samaranch, la Sesión del COI eligió a tres miembros de la Comisión Ejecutiva: el belga Ingmar De Vos, el coreano Jae Youl Kim y el chileno Neven Ilic, quien pasa a ocupar el puesto vacante por el anterior presidente del COI, el alemán Thomas Bach.

De Vos releva al serbio Nenad Lalovic, mientras que Jae Youl Kim sustituye al italiano Ivo Ferriani, en ambos casos al concluir sus mandatos.

Otra novedad es la elección como nuevo miembro del COI de la jugadora iraní de bádminton Soraya Aghaei Haji Agha, de 30 años, quien fue la primera mujer de su país en competir en este deporte en Tokio 2020.

Con la entrada de Aghaei, el COI pasa a tener 107 miembros, de los que 48 son mujeres, un 44,9 por ciento, y 59 son hombres.

Del total de representantes, 43 son atletas olímpicos, de los que 25 son mujeres y 18 hombres.

La Sesión renovó además la membresía por ocho años más a once miembros que finalizan su mandato este año.

Entre ellos, está el jeque Tamim Bin Hamad Al-Thani Amir (Catar), el príncipe Feisal Al Hussein (Jordania), Samira Asghari (Afganistán), Camilo Pérez López Moreira (Paraguay) y el brasileño Andrew Parsons.

Otra decisión fue el nombramiento de la irlandesa Patricia O'Brien, ex secretaria general adjunto de Asuntos Jurídicos de la ONU, como presidenta de la Comisión de Ética del COI por un período de cuatro años.

La Sesión reeligió también al exbaloncestista español Pau Gasol, en su calidad de miembro del COI y representante de la Comisión de Atletismo del COI, hasta el final de su mandato.