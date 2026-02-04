Juventud busca un triunfo ante la Católica de Quito para soñar avanzar en la Libertadores

El encuentro, que marcará el debut del conjunto charrúa en la máxima competición continental, se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo, escenario elegido para albergar una cita que el club califica de "histórica".

El equipo uruguayo llega a esta instancia tras finalizar en cuarta posición en la Tabla Anual del campeonato regular y lograr así su mejor clasificación de su historia.

Los "canarios" confían en el conocimiento del medio y en la intensidad para compensar la diferencia de experiencia internacional con un rival acostumbrado a competir en torneos continentales.

En el plano anímico, Juventud buscará apoyarse en el empuje de su hinchada, que tendrá que desplazarse desde el departamento (provincia) de Canelones, y que ve en esta serie la oportunidad de volver a poner el nombre del club en el mapa continental tras su participación en la Copa Sudamericana 2015 y de mostrar la competitividad del fútbol del interior uruguayo más allá de los grandes de Montevideo.

Juventud llega a esta fecha con hasta seis incorporaciones en el mercado de fichajes durante este semana, destacando la llegada de Martín Cáceres, que vuelve al fútbol uruguayo después de casi 20 años.

El defensa fue campeón de América con Uruguay en 2011, ha disputado 116 partidos en la selección y durante su carrera deportiva ha pasado por clubes europeos como el Villareal, el Barcelona, el Sevilla, la Juventus o la Fiorentina. En los últimos años formó parte de Los Ángeles Galaxy, en Estados Unidos, y ahora proviene del Club Libertad de Paraguay.

Por su parte, la Universidad Católica de Quito, aterrizó el pasado martes en Montevideo con la etiqueta de favorito en esta fase preliminar debido a su mayor rodaje internacional en las últimas temporadas.

Los "Camarattas" llevan así desde 2014 disputando competiciones continentales, con la única excepción del 2018, y llegan como vigentes campeones de la Copa Ecuador.

El equipo quiteño sabe que la eliminatoria se define en los 180 minutos y que un resultado positivo en territorio uruguayo, incluso un empate con goles, puede dejarle bien posicionado para la revancha en los 2.800 metros de altura de la capital ecuatoriana.

El ganador de la serie pasará a la segunda fase preliminar de la Libertadores, donde espera Guaraní de Paraguay.