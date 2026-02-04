Pellizzari: "El ultimo kilómetro ha sido el más largo de mi vida"

Torreblanca (España), 4 feb (EFE).- El ciclista italiano del RedBull Bora Giulio Pellizzari lamentó que en el último kilómetro, que calificó como el más largo de su vida, fuera atrapado por el pelotón y este le privara de la victoria en la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell, aunque se congratuló del gran trabajo desarrollado por su equipo.