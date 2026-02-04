Pellizzari: "El ultimo kilómetro ha sido el más largo de mi vida"

"Hemos hecho varios ataques y he tenido suerte de que el mío fuera el bueno, pero el ultimo kilómetro ha sido el más largo de mi vida. Aun así, el estado de forma es bueno, así que estoy feliz", explicó en línea de meta de la prueba que se desarrolla en el este de España.
A pesar de que finalmente la victoria de la etapa se la llevó al esprint Biniam Guirmay (NSM), el corredor transalpino de 22 años destacó el gran trabajo desarrollado por el equipo durante el día, pensando en su líder, el belga Remco Evenepoel.
"Hemos hecho el único puerto a tope y podemos estar contentos con el trabajo del equipo. Queríamos bonificar con Evenepoel y ha sumado un segundo en el esprint intermedio, así que el plan ha salido bien", concluyó.