Rahm: "No me gusta que no se nos trate igual que al resto de torneos"

El Ránking Mundial Oficial de Golf (OWGR, por sus siglas en inglés), la institución encargada de elaborar la clasificación de los mejores golfistas, anunció este martes que ha tomado la decisión de otorgar puntos para el ranking mundial a los torneros de LIV Golf para la temporada 2026.

Eso sí, los puntos de clasificación se asignarán a los 10 primeros clasificados (y empatados) en los torneos individuales, lo que reconoce que hay una serie de áreas en las que el LIV no cumple los criterios de elegibilidad establecidos por el OWGR.

"Es fantástico que estemos sumando puntos. Es fantástico que se nos reconozca de alguna manera. Dicho esto, no me gusta que no se nos trate igual que al resto de torneos. Parece que las reglas que se han establecido no se nos aplican realmente a nosotros, ya que solo 10 de nosotros obtenemos puntos. No me parece justo. En torneos (de otros circuitos) con inscripciones pequeñas que hay a lo largo del año los jugadores obtienen todos los puntos", dijo.

Hay trabajo por hacer. Aunque es bueno para algunas personas, podría hacer que algunos jugadores perdieran puntos en la clasificación mundial en lugar de ganarlos, porque terminar en el puesto 11 es básicamente un corte fallido, y ya estamos sumando al divisor", agregó el español.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a todos, Rahm se muestra "agradecido de que LIV Golf haya puesto un pie en la puerta" y de que exista la posibilidad de que se reconozca al LIV "como un circuito, como debería ser".