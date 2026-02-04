Robinson: De cualquier otra diría que es imposible que compita, salvo de Lindsey (Vonn)

"Nunca he tenido una lesión grave, toco madera. Así que no puedo hablar desde la experiencia propia", explicó Robinson, de 24 años, con siete victorias en la Copa del Mundo -seis de ellas el gigante, de las cuales dos son de este curso- y que el año pasado se proclamó subcampeona mundial de la disciplina en Saalbach (Austria), durante la rueda de prensa ofrecida en Cortina d'Ampezzo, sede de las pruebas femeninas del deporte rey invernal.

A los 41 años, Vonn tiene la rodilla izquierda de titanio y acaba de romperse, tras caerse en Crans Montana (Suiza), el cruzado anterior de la otra -en la que también tiene dañado el menisco. Pero quiere disputar el descenso del domingo.

"No sé qué decir. En el caso de cualquier otra, diría que es imposible. Pero en el caso de Lindsey... todo es posible. Nunca hay que descartar nada, tratándose de ella", comentó Robinson, en referencia a Vonn, sin duda una de las mejores de toda la historia: cuatro veces ganadora de la general de la Copa del Mundo, en la que cuenta 84 victorias, una marca que a lo largo de todos los tiempos sólo superan el sueco Ingemar Stenmark -el campeón de los años 70 y 80- y otra estadounidense, Mikaela Shiffrin, plusmarquista absoluta, con 108.

Vonn, que, después de estar cinco años retirada, regresó la temporada pasada y durante esta se convirtió en la ganadora más veterana de la historia de la Copa del Mundo, anunció el martes su intención de competir en las pruebas olímpicas; pese a lesionarse el pasado viernes en Crans Montana (Suiza). Por ello, quiere competir con una rodillera.

"Nunca se puede descartar a Lindsey", recalcó Robinson, que también puede apuntar alto en el supergigante -en diciembre ganó el de St. Moritz (Suiza)- y que, al ser preguntada al respecto, no descartó que el calendario pueda sufrir alteraciones, dada la fuerte nevada que cae en estos momentos en Cortina.

"Está claro que estas cosas pueden pasar, pero todo estará 'ok', porque aquí siempre hacen un gran trabajo", comentó la neozelandesa, campeona del mundo junior hace seis años y que cuenta 22 podios en la Copa del Mundo.

Robinson indicó que "el gigante es una disciplina dura" y, aunque reconoció no estar en la forma que quisiera, consideró que había hecho "unos buenos entrenamientos".

"No se me ha olvidado esquiar; y creo que puedo hacerlo bien", apuntó la neozelandesa, que, al ser preguntada por las favoritas al oro en gigante señaló a la sueca Sara Hector, que defiende título, a la austriaca Julia Scheib y a la estadounidense Paula Moltzan.

"También está (la suiza) Camile Rast y (la estadounidense) Mikaela (Shiffrin). Hay varias. Tendré que apretar a tope si quiero estar arriba", indicó Robinson.