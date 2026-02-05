8-3. Los Cangrejeros vencen a los Federales y se clasifican a la semifinal del Caribe

Con un ataque de 14 imparables y racimos de carreras en la sexta y octava entradas, los Cangrejeros sumaron su tercera victoria y llegaron a dos triunfos y dos derrotas para clasificarse en tercer lugar, detrás de los Leones del Escogido dominicanos y los Charros de Jalisco mexicanos, pero delante de los Tomateros de Culiacán, también de México.

Obligados a ganar para no ser eliminados, los Federales tomaron ventaja en la primera entrada con triple de José Ramos y sencillo de Johan Camargo; sin embargo, el equipo dejó las bases llenas y con eso una oportunidad de haberse escapado en el marcador.

En el quinto acto, Panamá amplió la diferencia sin pegar imparables. Austin Denis recibió boleto, se robó la segunda base, avanzó a tercera en un elevado de Ramos y anotó con otro de Camargo.

Fue en el sexto cuando el abridor panameño Derek Rodríguez fue sustituido, que los caribeños le dieron la vuelta al partido con cuatro anotaciones, una impulsada por sencillo de Nelson Velázquez, otra por hit de Isan Díaz y dos por imparable de Christian Vázquez.

Chiriquí se acercó en el séptimo con una carrera producida por hit de Ramos, pero en el octavo, los Cangrejeros ampliaron la diferencia a 7-3 con ramillete de tres.

En ese episodio, Emmanuel Rivera ligó un doble y avanzó con un lanzamiento descontrolado del pitcher, después de lo cual Jack López recibió un pelotazo y Christian Vázquez pegó un sencillo impulsor. Un hit de Rubén castro impulsó a López y un error del segunda base le abrió las puertas del 'home' a Vázquez.

En el noveno, Santurce agregó una carrera más con triple de Yohandy Morales y hit de Isán Díaz.

Morales fue el mejor bateador de Puerto Rico con redimiento de 4-3 con dos anotadas. Por los Federales, Johan Camargo se fue de 3-2 con dos impulsadas.

Ganó Blane Abeyta, quien trabajó una entrada sin permitir hit, pero sí una carrera, y perdió Humberto Mejía.

Esta noche los Leones del Escogido enfrentarán a los Tomateros en un partido que no cambiará el orden de juegos de la semifinal en la que esos equipos volverán a jugar el viernes, cuando, en la otra semifinal, los Charros enfrentarán a los Cangrejeros.

Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Cangrejeros 0 0 0 0 0 4 0 3 1 8 14 0

Federales 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 7 1

Perdió: Humberto Mejía (0-1).