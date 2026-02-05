Bouza, seleccionador argentino de España: "Nos tocó un buen sorteo"

"Nos tocó un buen sorteo. El grupo del Mundial es bueno y el orden que nos tocó en los partidos también está bien. No nos toca jugar en Perth, que es un viaje largo y tenemos tres partidos con intervalos de seis días de descanso", declaró el seleccionador antes de partir a Países Bajos para el primer encuentro del año del Campeonato de Europa.

España abrirá su participación en el Mundial ante Fiyi en Newcastle el lunes 4 de octubre, el domingo 10 se enfrentará a Argentina en Melbourne y el sábado 16 jugará contra Canadá en Townsville.

Álvaro García, capitán de la selección española de rugby, señaló a EFE que las posibilidades con las que cuenta el XV del León para acceder a los octavos de final pasan por ser "segundos o mejores terceros".

"El Mundial es una gran oportunidad, hace treinta años que no vamos a un Mundial, así que todos la queremos tomar con todo. Creo que hay una posibilidad real de clasificar y poder quedar, si no segundos, mejores terceros de grupo", declaró el jugador del Stade Français.

