Copa Davis: Santino ante Turcanu, por el primer punto entre Paraguay y Rumania

Este jueves al mediodía se llevó a cabo el sorteo del orden de los partidos de la primera jornada por Copa Davis entre Paraguay y Rumania, que se pondrá en marcha este viernes en el CIT, a partir de las 16:40 con la ceremonia inaugural y a las 17:00, el primer singles.

El bolillero determinó que el primer punto en disputa entre paraguayos y rumanos tendrá como protagonistas al número 2 de nuestro país, Santino Núñez, enfrentando a la principal raqueta de los visitantes, Radu Turcanu (667 ATP).

A continuación de este partido, ingresarán al court central “Víctor Pecci” del Club Internacional de Tenis, el mejor tenista paraguayo de la actualidad y N1 del equipo naconal, Adolfo Daniel Vallejo (104 del mundo), para enfrentar al singlista 2 de Rumania, Gabriel Gheţu (716 ATP).

El programa del sábado quedó de la siguiente manera: Dobles, 16:00: Daniel Vallejo/Martín Vergara vs. Alexandru Jecan (127 ATP en dobles)/Bogdan Pavel (131 ATP en dobles); A continuación, singles: Dani Vallejo vs. Radu Turcanu y Santino Núñez vs. Gabriel Gheţu.

Apoyo del público, fundamental

La Copa Davis es uno de los torneos más pasionales a nivel mundial, donde el público juega un papel fundamental para hacer sentir a los locales el apoyo fervoroso y, a los visitantes, que realmente están jugando lejos de casa, pero siempre en el marco del respeto que caracteriza al tenis.

El acceso al court central del CIT es libre y gratuito para las dos jornadas, pasando por el control de acceso ubicado sobre la calle Tte. 1° Nicolás Cazenave.