Drake Maye afirma que Peyton Manning le dio consejos para el Super Bowl LX

"Peyton Manning me contactó luego de la final de la Conferencia Americana y me dio algunos consejos respecto a la preparación de esta semana, sobre todo me habló respecto a mantener mi ritmo y calendario igual que lo hice en la temporada", dijo el mariscal de campo a periodistas.

Maye, de 23 años, quien jugará en su primer partido por el título de la NFL, buscará llevar a los Patriots a ganar el séptimo Super Bowl de su historia a expensas de los Seattle Seahawks este domingo en el Levi's Stadium de Santa Clara (California).

"Es lo que he intentado hacer en estas semanas. Paso mucho tiempo con mis compañeros en el hotel, es como volver a la universidad y hace más fácil mantener mi horario igual. El objetivo es afinar todas las cosas sobre el campo, cada detalle para llegar lo mejor preparado a este juego", detalló Drake.

El pasador, agradeció a Manning, campeón con los Indianapolis Colts y Denver Broncos, al tiempo que recordó que su padre lo llevó al partido del Super Bowl L en el que Peyton llevó a los Broncos a la victoria sobre los Carolina Panthers en el mismo escenario en el que él intentará ganar el Super Bowl LX una década después.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Es como cerrar el círculo porque estuve en aquel partido hace 10 años cuando Peyton ganó a los Panthers también aquí. Mi padre me trajo en aquel momento tan genial en el que pude conocer a algunos de esos grandes jugadores a los que admiraba", recordó Maye.

El dos veces Pro Bowl también aprovechó para decir que la lesión en su hombro derecho no le ha molestado y confió en que así será en lo que resta de la semana.

"No estoy mintiendo cuando les digo que me siento genial. Me he sentido muy bien, sin dolor; tengo muchas ganas de salir al campo de entrenamiento hoy y mañana y hacerlo lo mejor posible. Me siento excelente", concluyó.