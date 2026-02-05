El Ángel Ximénez confirma el fichaje del meta brasileño César 'Bombom' Almeida

El veterano guardameta, de 36 años, se integra de forma definitiva en la plantilla dirigida por Toni Malla para reforzar la portería de cara a la segunda vuelta de la Liga Asobal.

Almeida compartirá el puesto con el capitán Álvaro de Hita y con Élcio Carvalho, quien ya se ha reincorporado a la disciplina del equipo tras su participación con la selección de Cabo Verde en la Copa de África.

El nuevo fichaje pontanés cuenta con una dilatada trayectoria en la máxima categoría del balonmano español, habiendo militado anteriormente en clubes como Fraikin BM Granollers, BM Guadalajara, Bada Huesca y Blendio Sinfín.

En declaraciones a los medios del club, el portero ha asegurado sentirse "muy bien acogido por todos desde el primer día" y ha manifestado su ilusión por volver a competir en la Liga Asobal.

"Tenemos el objetivo de la permanencia y creo que vamos por buen camino, solo tenemos que demostrarlo ahora en la pista", ha señalado Almeida, que se marca como reto "devolver la confianza" depositada en él.

El jugador estará disponible para debutar oficialmente este domingo (12:30 horas) en el encuentro que el Ángel Ximénez disputará en el Alcalde Miguel Salas ante el Fraikin Granollers, uno de sus exequipos.