El argentino Facundo Cangiani renueva con el Bathco BM Torrelavega hasta 2028

En un comunicado, el club naranja ha informado de que, de cumplir sendas campañas, el internacional albiceleste llegará a las nueve temporadas defendiendo la camiseta del Bathco BM Torrelavega.

"A sus 34 años, Cangiani no acusa el paso de los años y demuestra una versión mejor cada temporada. Su carácter y actitud en la pista le han encumbrado como uno de los baluartes del equipo durante su trayectoria", ha dicho.

El club de la capital del Besaya ha recordado que Cangiani se reincorporó esta semana a los entrenamientos del Bathco tras disputar, y ganar, el Sur-Centro con su selección nacional, en la que se ha convertido en un fijo.

El extremo derecho de la 'orange squad' ha asegurado que está "muy contento" de seguir siendo parte del equipo, al cual considera su "familia"

"Es una alegría inmensa que después de tantos años sigan apostando por mí, es un voto de confianza", ha destacado Facundo Cangiani, quien ha avanzado que, pese a su longeva trayectoria, quiere seguir mejorando y cumpliendo los objetivos del club.

Cangiani se suma así a la lista de renovados del Bathco BM Torrelavega, un total de 8 jugadores que incluyen a Jakub Prokop, Isidoro Martínez, Nicolai Colunga, Ángel Fernández, Juanjo Fernández, Álex Rubiño y Andrés Moyano.