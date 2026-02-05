El canadiense McMorris, dado de alta del hospital tras una grave caída en entrenamiento

El Comité Olímpico Canadiense informó esta mañana a la organización de que tras la importante caída fue trasladado a un hospital acompañado por el equipo médico de la delegación del país norteamericano y que ha sido dado de alta y se encuentra en la Villa Olímpica.

"Mark se someterá hoy a pruebas de seguimiento rutinarias para determinar su disponibilidad para la clasificación de snowboard big air de esta noche, y se espera una decisión para las 16:00 CET. Se encuentra bien y agradece el apoyo y los buenos deseos de los aficionados", apuntó el Comité Canadiense.