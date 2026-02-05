Polideportivo
El canadiense McMorris, dado de alta del hospital tras una grave caída en entrenamiento

Redacción deportes, 5 feb (EFE).- El canadiense Mark McMorris ha sido dado de alta esta mañana del hospital en el que fue ingresado anoche tras sufrir una fuerte caída durante los entrenamientos de snowboard big air para los Juegos Olímpicos de Iniverno Milán-Cortina d'Ampezzo, aunque aún se desconoce si podrá competir.

Por EFE

El Comité Olímpico Canadiense informó esta mañana a la organización de que tras la importante caída fue trasladado a un hospital acompañado por el equipo médico de la delegación del país norteamericano y que ha sido dado de alta y se encuentra en la Villa Olímpica.

"Mark se someterá hoy a pruebas de seguimiento rutinarias para determinar su disponibilidad para la clasificación de snowboard big air de esta noche, y se espera una decisión para las 16:00 CET. Se encuentra bien y agradece el apoyo y los buenos deseos de los aficionados", apuntó el Comité Canadiense.