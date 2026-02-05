El extremo colombiano Luis Angulo refuerza el ataque de Peñarol

El atacante, nacido en Magüí Payán, aterrizó en Montevideo en las últimas horas para someterse a los exámenes médicos y firmar su vínculo con la entidad 'carbonera'.

Según informó el club dueño de su ficha, Talleres, el acuerdo consiste en un préstamo hasta diciembre de 2026 sin opción de compra y con posibilidad de una repesca a mitad de año.

Angulo, que también vistió las camisetas del Club Atlético Platense y Central Córdoba, de Santiago del Estero, en el fútbol argentino, se definió a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco como un futbolista desequilibrante.

"Soy un jugador muy atrevido dentro del campo, me gusta mucho el uno contra uno y suelo ganar", declaró a la prensa local, mostrando su disposición inmediata para integrarse al plantel.

El jugador aseguró haber mantenido ya conversaciones con el técnico: "Hablé con Diego Aguirre y me dijo que quería contar conmigo", afirmó. Además, Angulo aseguró que está pronto para jugar al haber completado la pretemporada con Talleres y subrayó que "no hay tiempo para esperar nada".

El debut del colombiano podría producirse tan pronto como este sábado, cuando Peñarol se enfrente a Montevideo City Torque en el arranque del Torneo Apertura, dado que llega con ritmo de competición tras haber completado la preparación física con el conjunto cordobés.

Angulo se suma a un Peñarol que viene de coronarse campeón de la Supercopa Uruguaya ante su clásico rival, Nacional, y que tiene como gran objetivo del año volver a ser protagonista en el ámbito internacional.

"Quiero ser campeón, quiero ganar y este es un club que lo hace", sentenció el nuevo refuerzo aurinegro, quien se mostró consciente de la exigencia histórica de la institución.