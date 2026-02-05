El uruguayo Facu González: "Tenemos ganas de volver a ganar"

El jugador ha dicho que en Los Cármenes el Racing tuvo "un partido malo" en la rueda de prensa posterior al entrenamiento de este jueves, en el que la novedad ha estado en la vuelta del delantero canario, Juan Carlos Arana, y que no se ha ejercitado Pablo Ramón, que no podrá estar en el encuentro ante el Mirandés por haber visto la quinta tarjeta.

"Creo que fue un partido malo, pero estamos pensando en el Mirandés y aprender de los errores que tuvimos en Granada. El equipo ha vuelto bien a los entrenamientos, porque tenemos la ambición de volver a sumar de tres en tres, y demostrar el equipo que somos", ha apostillado.

En este sentido, ha matizado que, en el encuentro ante el conjunto nazarí, el Racing no estuvo "acertado ni preciso", y cree que este tipo de encuentros le tiene que servir para aprender de los errores.

Por otro lado, el defensa charrúa ha afirmado que el encuentro ante el Mirandés del próximo lunes "es una final, como todas las jornadas que quedan", y cree que la clave es igualar o superar la intensidad que ponga el equipo jabato.

"Confío en que el equipo va a dar la vuelta a la situación y que consiga ganar ante los rivales de abajo también, tenemos que jugar con el mismo grado de concentración y ambición que contra los de arriba", ha dicho.

Finalmente, Facu González ha instado a la afición verdiblanca a acudir el próximo lunes a los Campos de Sport, ya que ha prometido que el Racing "se va a dejar todo" para poder brindarles otra victoria.