Evenepoel: "Respeto la decisión de la organización y al final tuvimos un gran resultado"

Las adversas condiciones por el viento motivaron que la organización, tras la reunión del protocolo de seguridad mantenida con los equipos y los representantes de la UCI por la mañana, decidiera que los tiempos de la contrarreloj individual solo contabilizaran para la clasificación de la segunda etapa pero que no computarán para la clasificación general y que los 121 ciclistas compitieran con las bicicletas convencionales y no las especiales para las contrarreloj ante el peligro de caída por las fuertes rachas de viento.

"Respeto la decisión de la organización de mantener la carrera pero con los tiempos solo para la etapa. Alex (Vlasov) ha quedado segundo, así que al final ha sido un gran resultado para nosotros. Preparamos el día como si fuera normal y pensando que era mejor usar esto como una buena prueba y al final hemos conseguido un magnífico resultado", indicó.

El doble campeón olímpico admitió que fue diferente hacer la contrarreloj con una bicicleta convencional, ya que, explicó, en algunos tramos fue una desventaja pero en otros una ventaja.

"En la ascensión pude hacerla un poco más rápida que con la aerodinámica y en el descenso, con las rachas cruzadas de viento, también hubiera sido un poco más complicado, así que pienso que ha sido una ventaja para unas cosas y una desventaja para otras", señaló.

"Para mí no fue una gran diferencia. Sé que puedo rodar muy rápido en una bicicleta normal o en una aerodinámica. Salimos a por la victoria y creo que fue un buen día", finalizó.