Gooch se une a Dertry y Uihlein en el liderato del LIV de Riad con Rahm a un golpe

Gooch, que rozó un 'hoyo en uno' el segundo día; Dertry y Uihlein lideran el torneo con 134 golpes totales (10 bajo par), uno menos que un cuarteto liderado por Rahm, campeón del LIV los dos últimos años, y en el que también están el colombiano Sebastián Muñoz, el estadounidense Jason Kokrak y el australiano Elvis Smylie. A dos impactos se han colocado octavos dos españoles, Sergio García y David Puig.

Por equipos, se sitúa en el liderato con -30 en el acumulado el Smash GC de Gooch, Kokrak (64 o -8 este jueves), el norirlandés Graeme McDowell y el estadounidense Harold Varner III.

A tres impactos está ahora con -27 el Torque GC de Sebastián Muñoz (-9), el chileno Joaquin Niemann (-7) y los mexicanos Abraham Ancer (-7) y Carlos Ortiz (-4).

El Legion XIII de Jon Rahm, Tyrrell Hatton, Tom McKibbin y Caleb Surratt es cuarto con -22, mientras que el Fireballs GC de Sergio García (-8), Josele Ballester (par), Luis Masaveu (par) y David Puig (-8) es séptimo con -16.

El LIV Golf, la liga saudí financiada por Arabia Saudí, comenzó esta semana su quinta temporada en Riad, que inaugura el nuevo formato de la competición, con cuatro rondas (72 hoyos) en lugar de tres (54), al estilo de los circuitos tradicionales, lo que le permite puntuar por primera vez para el ránking mundial.