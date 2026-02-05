Hiroto Ogiwara lidera la clasificatoria de Big Air de snowboard

Ogiwara, de 20 años, campeón de las dos últimas ediciones de los X-Games y primer rider en lograr un 2.160, un truco que consiste en 6 rotaciones completas, sumó 90,50 puntos en la primera serie y 88,00 en la segunda.

En la tercera no mejoró, pero se mantuvo al frente de la tabla con una nota total de 178,70 en el Livigno Snow Park. Tras él acabaron el italiano Ian Matteoli, segundo con 174,50, y otro japonés, Kira Kimura, tercero con 173,25.

El actual campeón olímpico, el chino Su Yiming, llega cuarto a la final con 172,5, mientras que el noruego Mons Roisland, medallista de plata hace cuatro años en Pekín, no pudo superar la ronda clasificatoria con 158,00.