Ilia Malinin y las esperanzas españolas en danza, atractivos del patinaje artístico

Antes se disputará la competición por equipos. Entre el viernes 6 y el domingo 8 de febrero, los diez países con mejor clasificación para la Unión Internacional de Patinaje (ISU, por sus siglas en inglés) competirán por hacerse con el título entre todas las categorías.

En liza estarán Canadá, China, Francia, Gran Bretaña, Georgia, Italia, Japón, Corea del Sur, Polonia y Estados Unidos. El domingo, cerca de las 22.45 horas (CET), se conocerá cuál es el país que empieza dominando. Estados Unidos defiende el oro que logró en Pekín 2022.

La siguiente categoría en comenzar será la danza sobre hielo. Es en la que España tiene más representación, con los dúos formados por Olivia Smart y Tim Dieck, sextos en el Mundial de 2025, y Sofía Val y Asaf Kazimov, debutantes en unos Juegos.

Los favoritos al título son los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates, cuyo coreógrafo para la danza libre es el español Antonio Najarro. Acumulan tres entorchados mundiales consecutivos, todos desde 2023.

Otros candidatos a subirse al podio de Milán son el dúo británico, formado por Lilah Fear y Lewis Gibson, y la nueva pareja francesa, formada por Guillaume Cizeron, campeón olímpico en 2022, y Laurence Fournier Beaudry, después de que el primero se separara en 2024 de Gabriella Papadakis, su compañera desde que eran niños.

Cizeron y Fournier Beaudry, a pesar de llevar menos de un año bailando juntos, ya consiguieron el oro en los Europeos de Sheffield del pasado mes de enero. La danza rítmica se celebrará el lunes 9 de febrero y las medallas se repartirán tras la danza libre, el 11 de enero.

Entre el martes 10 (programa corto) y el viernes 13 (programa libre) se resolverá la categoría individual masculina. España tendrá como representante a Tomàs Guarino, seis veces campeón nacional, y también gozará de opciones el mexicano Donovan Carrillo.

Todos los ojos estarán puestos en Ilia Malinin. El estadounidense, de 21 años, fue el primero en completar un cuádruple Axel en competición y ganó su primer Mundial, en 2024, con seis cuádruples en su ejercicio libre. Tratará de mejorar la puntuación más alta de la historia, en posesión de su compatriota Nathan Chen (335.30 en 2019).

La competición de parejas mixtas se resolverá en dos días consecutivos, el domingo 15 y el lunes 16. Sobre el hielo de Milán estará el dúo que fue oro en Pekín 2022: los chinos Wenjing Sui y Cong Han, los únicos aspirantes a revalidar el título olímpico de entre las categorías individuales o por parejas.

El patinaje artístico terminará con la categoría individual femenina el jueves 19. En un momento de cambio generacional, las aspirantes son muchas. Tanto las representantes estadounidenses como las japonesas podrían hacerse con el oro, además de la incógnita de la joven rusa Adeliia Petrosian, de 18 años y que compite como atleta neutral.

En total, 147 patinadores de 34 países diferentes participarán en los Juegos. El equipo más grande es el de Estados Unidos, con dieciséis componentes, seguido de Canadá y Japón (12 cada uno). La competición se desarrollará en el Milano Ice Skating Arena de Milán.

El patinaje artístico sobre hielo fue olímpico por primera vez en los Juegos de verano de Londres 1908. Desde 1924, forma parte de los Juegos de invierno. La danza sobre hielo se incorporó al programa en Innsbruck 1976, y la competición por equipos, en Sochi 2014. Estados Unidos domina el medallero histórico, con 54 metales, 16 de ellos de oro.

. 6 de febrero: competición por equipos (danza rítmica y programa corto de parejas y femenino) - de 9.55 a 14.54

. 7 de febrero: competición por equipos (programa corto masculino y danza libre) - de 19.45 a 22.51

. 8 de febrero: competición por equipos (programa libre de parejas, femenino y masculino) - de 19.30 a 22.42

. 9 de febrero: danza sobre hielo (danza rítmica) - de 19.20 a 22.53

. 10 de febrero: individual masculino (programa corto) - de 18.30 a 22.44

. 11 de febrero: danza sobre hielo (danza libre) - de 19.30 a 22.51

. 13 de febrero: individual masculino (programa libre) - de 19.00 a 22.57

. 15 de febrero: parejas mixtas (programa corto) - de 19.45 a 22.54

. 16 de febrero: parejas mixtas (programa libre) - de 20.00 a 22.53

. 17 de febrero: individual femenino (programa corto) - de 18.45 a 22.59

. 19 de febrero: individual femenino (programa libre) - de 19.00 a 22.57