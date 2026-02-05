Investigarán las sospechas de aumento de pene de saltadores de esquí

“El salto de esquí es muy popular en Polonia, así que os prometo que voy a ponerme con esto”, afirmó el presidente polaco de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold Banka, preguntado sobre esta cuestión en una conferencia de prensa.

Esas sospechas, reveladas por la prensa alemana, se sustentan en la teoría de que saltadores de esquí se estarían sometiendo a inyecciones de ácido hialurónico para aumentar el tamaño de su entrepierna y así modificar la amplitud de su traje de competición.

Ese procedimiento permitiría a los saltadores obtener una mayor superficie en el aire para volar más tiempo y, por lo tanto, aterrizar más lejos.

“No conozco los detalles del salto de esquí, ni cómo eso puede mejorar el rendimiento, pero si se da, examinaremos toda información para ver si está relacionada efectivamente con el dopaje”, aseguró por su parte Olivier Niggli, director general de la AMA.

En enero, en el diario alemán Bild, Kamran Karim, médico en el hospital Maria Hilf de Krefeld (cerca de Düsseldorf), había declarado que era posible crear un “aumento temporal y visible del pene gracias a inyecciones de parafina o de ácido hialurónico”, pero que era una práctica que conllevaba “riesgos” .

