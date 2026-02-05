Jueves 5 de febrero de 2026

Montevideo. El Juventud uruguayo encara una cita histórica al debutar en la competición internacional más importante del continente al recibir en el estadio Centenario al Universidad Católica en el partido de ida de la eliminatoria inicial de la Copa Libertadores.

Sevilla. Betis y Atlético de Madrid cierran los cuartos de final de la Copa del Rey, un duelo con el anhelo de ambos clubes de volver a ser protagonistas en el torneo del k.o. que se extiende desde los banquillos, con el chileno Manuel Pellegrini y el argentino Diego Simeone, hasta el césped y que tendrá su continuidad el domingo con el enfrentamiento de los dos equipos en el Metropolitano en partido de la vigésima tercera jornada de LaLiga.

. Seguimiento del debut en el Betis del centrocampista hispano-mexicano Álvaro Fidalgo, principal novedad de la lista de Pellegrini, después de fichar hasta junio de 2030 procedente del América de México.

Barcelona. "Step by step" ('Paso a paso'), respondió el técnico del Barcelona, Hansi Flick, al ser preguntado en la sala de prensa del Estadio Carlos Belmonte por la situación del central uruguayo Ronald Araujo, que ante el Albacete dio un paso más en un proceso de recuperación que le llevó a apoyarse en la fe y en sus orígenes para volver a ser titular con el respaldo de su entrenador. Por Víctor Martí

Milán (Italia). Unos tres mil atletas de los cinco continentes ultiman su puesta a punto para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026, que se inaugurarán oficialmente el viernes, aunque ya este jueves se disputan partidos de curling y hockey hielo femenino y rondas clasificatorias de big air de snowboard, demás de entrenamientos de los descensos masculino y femenino de esquí alpino, luge y saltos. Por Adrián R. Huber.

. Previa general de los Juegos ("Bodas de plata, sueños de oro") y previa del patinaje artístico en los Juegos, que empieza el viernes.

. Seguimiento del caso del patinador español Tomás Guarino, que puede verse obligado a cambiar su programa corto por problemas con los derechos de autor de la música.

Roma. La antorcha olímpica de los Juegos de Invierno 2026 llega este jueves, tras 60 días de viaje por todo Italia, a Milán (norte), ciudad que acoge el viernes la ceremonia de apertura del evento en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) para marcar el comienzo oficial de la competición. Por Tomás Frutos

París. Los dos últimos campeones y aspirantes de nuevo a la victoria final, Francia e Irlanda, abren este jueves en Saint Denis el torneo Seis Naciones, la competición emblemática del rugby del Hemisferio Norte.

- NBA (-1 GMT): Detroit Pistons-Washington Wizards y Orlando Magic-Brooklyn Nets (01.00), Atlanta Hawks-Utah Jazz y Toronto Raptors-Chicago Bulls (01.30), Houston Rockets-Charlotte Hornets (02.00), Dallas Mavericks-San Antonio Spurs (02.30) y Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers y Phoenix Suns-Golden State Warriors (04.00).

- Euroliga. 27ª jornada: Dubai-Real Madrid (16.00 GMT) y Hapoel Tel-Aviv-Valencia Basket (19.00 GMT).

- Campeonatos de Europa de ciclismo en pista, en Konya (Turquía) (hasta 5).

- Volta a la Comunitat Valenciana (hasta 8). 2ª etapa. Carlet-Alginet (cri 17,5 km).

- Colombia. Contrarreloj individual masculina de los Campeonatos Nacionales de Ruta, que se disputa sobre 44 kilómetros en el municipio de Zipaquirá, cercano a Bogotá.

- España. Copa del Rey Mapfre. Cuartos de final: Betis-Atlético de Madrid (19.00 GMT). (FOTO)

- Copa Italia. 1/4 final (FOTO): Atalanta-Juventus (21.00)

- Procesan a 18 hinchas senegaleses detenidos en Rabat por los incidentes ocurridos durante la final de la Copa de África de Naciones (CAN)

- Informaciones previas del Super Bowl LX, que se juega el domingo en Santa Clara (California) entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

- El torneo nocturno de Riad abre la quinta temporada de LIV Golf y estrena el nuevo formato, que pasa de tres a cuatro rondas (hasta 7).

- DP World Tour. Masters de Catar, en Doha (hasta 8).

- PGA Tour. Abierto de Phoenix, en el TPC de Scottsdale, Arizona (EE.UU.).

- Entrenamientos de los equipos del Mundial de MotoGP en el circuito de Sepang (hasta 5)

- Honda presenta su moto para la temporada de MotoGP.

- Informaciones previas de los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial.

- Empieza el torneo Seis Naciones con el partido entre Francia e Irlanda (21.10).

- Torneo ATP 250 de Montpellier (Francia) (hasta 8).

- Torneos WTA de Abu Dabi, Cluj Napoca (Rumanía) y Ostrava (Rep. Checa) (hasta 8).

- Copa Davis. Primera ronda (y 6): Noruega-Gran Bretaña (en Bekkestua).

- Acaba el Campeonato de Europa femenino, en Funchal (Portugal). Tercer puesto: Grecia-Italia; y final: Hungría-Países Bajos.

