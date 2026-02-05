Klaus Jungbluth vuelve a ser el único ecuatoriano en los Juegos Olímpicos de Invierno

Jungbluth, de 46 años, cumplirá su segunda partición en Juegos de Invierno como abanderado de Ecuador en la ceremonia inaugural.

Su debut olímpico fue en PyeongChang 2018.

La clasificación para sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, la obtuvo en la Copa del Mundo de esquí de fondo celebrada el año pasado en Ruka (Finlandia).

El deportista, nacido en la ciudad tropical de Guayaquil, se inspiró en lo invisible para entrenarse en el asfalto por carreteras y avenidas, y para cumplir su sueño de destacar en esta disciplina optó por mudarse a Mountain Creek (Australia).

Otro reto lleno de complejidad para poder ser inscrito y tener representatividad era la falta de una Federación Ecuatoriana de ese deporte, resuelta entre él y el Coité Olímpico Ecuatoriano (COE).

Tras su participación en PyeongChang 2018, se radicó hace tres años en Brig (Suiza), en pleno corazón de los Alpes, donde se ha preparado intensamente para sus últimas competiciones en los 10 kilómetros salida libre.

Jungbluth puede pasar en el amanecer de este viernes en Ecuador del anonimato a la gesta entre sus compatriotas si consigue situarse entre los tres primeros puestos al final de los 10 kilómetros.

Es la tercera vez que Ecuador participa en unos Juegos Olímpicos de Invierno, y la tercera de manera consecutiva. Además de Jungbluth en Pyeongchang 2018, Sarah Escobar participó en Pekín 2022 en el eslalon gigante de esquí.