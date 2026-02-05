La antorcha olímpica caldea la ceremonia de apertura con su llegada a Milán

De Olimpia a Roma. Y de la capital a Milán, pasando por ciudades emblemáticas como Florencia, Venecia, Palermo, Siracusa, Nápoles, Pompeya o Como. Un recorrido de 60 etapas, 63 días y 12.000 kilómetros que terminó este jueves con la llegada del fuego olímpico a la ciudad que este viernes dará el pistoletazo de salida oficial a los Juegos, con una ceremonia inaugural por todo lo alto en el último gran servicio de San Siro, que será derribado próximamente para la construcción de un nuevo estadio.

Terminará su recorrido en el emblemático Duomo de Milán. En total, 10.001 personalidades, entre deportistas, celebridades y representantes de instituciones, portaron una antorcha con aroma menorquín, diseñada en un estudio italiano con participación de Xavi Pons, ingeniero de 28 años.

Pau Gasol, Cesc Fàbregas, Javier Zanetti, Snoop-Dogg, Zlatan Ibrahimovic, Jackie Chan, Fabio Cannavaro, Filippo Ganna... todos recorrieron unos metros con una antorcha que también los máximos representantes políticos italianos tuvieron en sus manos. Sergio Mattarella, presidente de la República, y Giorgia Meloni, presidenta del Gobierno, participaron en el evento de inauguración del viaje del fuego.

La antorcha ya caldea Milán, capital del mundo del deporte este viernes con la gran ceremonia de apertura que, por primera vez en la historia, procederá al encendido simultáneo de dos pebeteros, situado uno en cada ciudad que acoge los Juegos, separadas por más de 400 kilómetros.

Los pebeteros presiden dos lugares emblemáticos de sendas ciudades huéspedes. En Milán, en el Arco de la Paz. Y en Cortina d'Ampezzo, en la Plaza Dibona.

La gran incógnita se mantiene con los encargados de encender los dos pebeteros que rinden homenaje a Da Vinci y sus famosos nudos, "entrelazamientos geométricos que simbolizan la armonía entre la naturaleza y el ingenio humano", describió la organización.

En el desfile de los deportistas por todo el estadio no participarán los atletas rusos y bielorrusos. Como pasó en París 2024, competirán como Atletas Neutrales Individuales (AIN, por sus siglas en inglés). Sí se les dará la oportunidad de vivir el evento.

El Comité Olímpico Internacional (COI) y la Fundación Milán-Cortina eligieron 10 abanderados para el desfile. Rebeca Andrade, la atleta olímpica más laureada en la historia de Brasil; y el maratoniano keniano Eliud Kipchoge, primer atleta en bajar las dos horas en una maratón, son los deportistas más destacados.

Los encargados de liderar la escena musical con Laura Pausini, que cantará el himno italiano; Mariah Carey, que hará lo propio con 'Nel blu, dipinto di blu'; y el cierre de Andrea Bocelli.

No faltan las especulaciones. El rapero Snoop Dogg podría sorprender con una actuación no prevista hasta el momento. Mattarella podría tener un papel inesperado.

Tampoco están los Juegos exentos de polémica. Y va más allá del deporte. Porque en Milán se ha generado un clima de tensión, manifestaciones mediante, por la presencia de efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Ante la protesta por su presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán y Cortina, el Gobierno italiano mantuvo una reunión con el embajador estadounidense en Roma, Tilman J. Fertitta, y después aclaró que solo llegarán analistas del brazo investigador del ICE y no su "brazo operativo".

El fuego, sea como fuere, está en Milán. Todo está preparado para que este viernes, en San Siro, comiencen oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno, los número 25 de la historia, los terceros en Italia, los primeros con dos pebeteros y los de las largas distancias.