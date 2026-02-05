La llama olímpica llega a Milán a un día de la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno

Después de recorrer 12.000 kilómetros, la antorcha era portada por la bailarina Nicoletta Manni cuando, entre aclamaciones, entró en la plaza del Duomo (Catedral) de Milán, después de recorrer una ruta por la ciudad en las horas precedentes.

Un millar de espectadores festejaban en ese céntrico y turístico punto de la capital económica de Italia, en medio de un importante dispositivo policial.

La llama llegó con un retraso de una hora y cuarto sobre el horario anunciado, hacia las 20:45 locoa (16:45 de Paraguay) locales, y lo hizo bajo una lluvia fina que ya había complicado el miércoles el ensayo general de la ceremonia en el estadio de San Siro.

El retraso “se debió al entusiasmo y al número de personas presentes, que ralentizaron el recorrido” , indicaron a la AFP los organizadores.

Manifestantes propalestinos desplegaron banderas a una treintena de metros de los portadores de la antorcha, después de que unas horas antes activistas de Greenpeace protestaran en esa misma plaza contra uno de los patrocinadores de estos Juegos Olímpicos, la empresa energética italiana Eni.

La llama proseguirá el viernes un periplo por las calles de Milán, donde pasará por el castillo de los Sforza y por el estadio de San Siro, antes de pasar a encender el pebetero en la noche del viernes bajo el Arco de la Paz, uno de los monumentos de la ciudad.

En estos Juegos Olímpicos “en versión extendida” , con siete sedes repartidas en un amplio territorio por el norte de Italia, habrá un segundo pebetero en el centro de Cortina d’Ampezzo, a 400 kilómetros de Milán.