López, manejador de los Cangrejeros, defiende el sentido común al aplicar la 'sabermetría'

"El mundo de la tecnología trajo herramientas. Lo que se veía antes con ojos y pureza; ahora lo tenemos plasmado con precisión, pero la decisión la tiene el dirigente", dijo el estratega a EFE.

López está a favor de los adelanto, del análisis profundo de las tendencias y los números, base de la 'sabermetría', pero más allá de ella, suele observar cómo se mueven sus jugadores o la mirada para saber si pueden ser elegidos para un momento crucial del juego.

"De mi parte, mi estrategia depende del equipo. En base a eso estructuro mi forma de juego y mi forma de atacar y defender. Hay aspectos independientes de los números", explicó.

Aunque desde hace años, el béisbol dio prioridad el bateo de fuerza y cada vez menos peloteros dominan el llamado juego pequeño, basado en la picardía, la velocidad a favor de la ofensiva y la atención a los momentos finos de los partidos, López cree que siempre habrá jugadores del otro lado de los bateadores poderosos.

"Cada jugador tiene sus habilidades y su estilo, los hay de fuerza y los de líneas cortas, que necesitan tocar y poner la bola en juego. Por ejemplo, en los Cangrejeros, Rubén Castro es un bateador así, que depende de correr, usar el juego pequeño, tocar la pelota y llegar a las bases", indicó.

Al terminar la Serie del Caribe, Omar López se encargará de la selección de Venezuela que jugará el Clásico Mundial y, aunque tendrá ausencias notables como la de José Altuve, uno de sus líderes, buscará ser protagonista.

"La selección está bien, esperando para salir con espíritu competitivo a darlo todo; es importante que los jóvenes lleguen bien preparados y estén 'ready' para ser tomados en cuenta y dar resultados", agregó.

Venezuela jugará el Clásico en el grupo D contra República Dominicana, Países Bajos, Nicaragua e Israel.

"Me enfoco en lo deportivo, soy el manager de Venezuela, trataré de juntar la mejor selección para darle una alegría a mi país. Si se llega a dar, habré puesto mi granito de arena", concluyó.