Los 49ers enfrentarán a los Rams en el primer partido de la NFL en Australia

"Estamos encantados de que los San Francisco 49ers se enfrenten a Los Angeles Rams. Los 49ers conforman una de las franquicias más populares en Australia y este partido de gran rivalidad será una increíble experiencia de la NFL para nuestros aficionados australianos", afirmó Charlotte Offord, gerente general de NFL en Australia y Nueva Zelanda.

El partido en Melbourne, que se jugará en el Melbourne Cricket Ground, forma parte del récord de nueve partidos internacionales que la NFL tendrá este año en siete países y ocho estadios diferentes.

Los 49ers, con cuatro Super Bowls ganados, son junto con los Dallas Cowboys, los segundos mayores triunfadores de trofeos Lombardi, con cinco cada uno, solo detrás de los seis que ostentan los New England Patriots y los Pittsburg Steelers.

"Esta es una oportunidad magnífica para seguir apoyando a la NFL en su misión de impulsar el fútbol americano. Esperamos trabajar con la liga para beneficiar a las comunidades australianas a través del deporte", señaló Al Guido, director ejecutivo de los 49ers.

Kevin Demoff, presidente de Los Angeles Rams, aseveró que será un orgullo enfrentar a su rival más enconado de la división Oeste de la Conferencia Nacional (NFC) al otro lado del mundo.

"Al hacer historia con la NFL y traer el primer partido de la temporada regular a Australia, nos complace llevar nuestro enfrentamiento contra nuestros clásicos rivales de la NFC Oeste, los San Francisco 49ers. Sabemos que hay gran entusiasmo entre nuestros aficionados por este partido", aseguró Kevin Demoff.

Según datos de la liga en Australia existen poco más de 7.5 millones de aficionados en la NFL, país en el que desde 2022 la liga tiene varios programas de flag football, así como una Academia NFL, desde 2024.

La temporada 2026 de la NFL será la de mayor número de partidos fuera de Estados Unidos, con nueve.

Además del juego en Melbourne, se disputarán tres en Londres, dos en el Tottenham Hotspur Stadium y uno en Wembley; uno en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu; uno en Ciudad de México, Estadio Azteca; otro en Río de Janeiro, Maracaná; uno Múnich, Munich Arena; y uno en París, en el Stade de France.