Los Cowboys, uno de los equipos escogidos para el juego de NFL en Río de Janeiro en 2026

"Vamos rumbo a Brasil", fue el anunció que colocó el equipo de la estrella solitaria en sus redes sociales junto a una fotografía de Dak Prescott, su 'quarterback', que tiene como fondo el emblemático Cristo Redentor de esa ciudad.

Luego de partidos consecutivos en 2024 (Philadelphia Eagles-Green Bay Packers) y en 2025 (Los Angeles Chargers-Kansas City Chiefs) que se disputaron en la Arena Corinthians de São Paulo, los Cowboys serán uno de los primeros equipos en jugar en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

"Nos enorgullece dar la bienvenida a los Dallas Cowboys a Brasil para el primer partido de la NFL en Río de Janeiro. La llegada de uno de los equipos más emblemáticos de la NFL al Maracaná marca un gran hito en el crecimiento de este deporte a nivel mundial", afirmó Luis Martínez, gerente general de NFL Brasil.

Según datos de la NFL el país sudamericano cuenta con más de 36 millones de aficionados a esta liga, por lo que está considerado uno de sus mercados internacionales más importantes.

"Traer un partido de temporada regular a Río de Janeiro fortalece nuestra conexión con una comunidad al fútbol americano vibrante y apasionada y subraya nuestro compromiso a largo plazo con el mercado", agregó Martínez.

Este partido será el primero de los tres que la NFL pactó para llevar a Río de Janeiro en los próximos cinco años.

Hasta el año pasado la liga ha realizado 62 partidos de temporada regular fuera de los Estados Unidos, mismos que se han repartido entre Londres, Berlín, Múnich, Fráncfort, Madrid, Dublín, São Paulo, Ciudad de México y Toronto.

Para la temporada 2026 la liga tiene programados nueve partidos fuera de territorio estadounidense, un récord desde que se iniciaron estas giras.

Las ciudades anunciadas para esta campaña, además de Río de Janeiro son Madrid, Ciudad de México, Melbourne, Múnich, París y Londres, que albergará la mayor cantidad, con tres partidos.