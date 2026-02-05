Organizador de la Volta valenciana afirma que "era muy peligroso competir" por el viento

Las adversas condiciones por el viento motivaron que la organización, tras la reunión del protocolo de seguridad mantenida con los equipos y los representantes de la UCI por la mañana, decidiera que los tiempos de la contrarreloj individual sólo contabilizaran para la clasificación de la segunda etapa, pero que no computarán para la clasificación general.

También se decidió que los 121 ciclistas compitieran con las bicicletas convencionales y no las especiales para contrarreloj ante el peligro de caída por las fuertes rachas de viento.

"Como organizador estoy un poco triste, porque al final estás organizando una prueba de mucho nivel y aunque al final ha ganado el favorito (el belga Remco Evenepoel), creo que se podía haber decidido mucho más en la etapa de hoy", indicó Casero.

"Es cierto que había mucho viento en la salida, con rachas de 80 km/h, y era muy peligroso competir y dentro de lo malo ha sido la mejor opción porque las circunstancias de viento eran muy malas", apuntó.

Sobre el desarrollo de la etapa, Casero comentó que "Remco quería y tenía muchas ganas de ganar esta contrarreloj y lo ha demostrado".

"Ha salido a tope y ha conseguido ganar. Me imagino que estará cabreado porque ha sacado tiempo que podía haber sido muy bueno para la general", concluyó el responsable de la carrera por etapas que se disputa en el este de España y que concluye el domingo 8 de febrero.