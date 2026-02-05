Ortega confirma que Dika Mem mantendrá la capitanía del Barça hasta final de temporada

Ortega ha precisado, no obstante, que la próxima campaña, la última del lateral francés tras más de una década en el conjunto azulgrana, Mem dejará de ejercer como capitán.

"No creo que el cambio deba hacerse ahora. He hablado con los jugadores y con los demás capitanes y, aunque la próxima temporada Dika Mem ya no será capitán, modificarlo en este momento no beneficiaría al equipo. Lo importante es que el equipo funcione", ha señalado el preparador malagueño.

Tras el último entrenamiento antes de viajar a Telde (Gran Canaria), sede de la fase final de la Copa de España, que se disputará los días 7 y 8 de febrero, el técnico azulgrana ha reconocido que afrontan la competición con la "falta lógica de mecanismos" tras el parón de selecciones y ha advertido que se trata de un título en el que los rivales pueden sorprenderlos "después de tanto tiempo separados".

"Tenemos un título al alcance y, si me pongo en el lugar de nuestros rivales, es una oportunidad en la que van a poner toda la carne en el asador, porque es donde pueden pillarnos tras tanto tiempo sin competir juntos", ha explicado.

Con la plantilla ya al completo tras la incorporación de los últimos internacionales, el portero Emil Nielsen, campeón de Europa con Dinamarca, y el lateral Seif Elderaa, campeón de África con Egipto, Ortega ha señalado que los jugadores regresan "con las costumbres de sus selecciones", además de estados anímicos dispares según los resultados obtenidos.

El rival en semifinales será el Bidasoa Irún, al que el preparador malagueño ha calificado como uno de los equipos que más dificultades le ha planteado al Barça en los últimos años y al que ha definido como la "segunda mejor plantilla" de la liga Asobal, subrayando su "máximo respeto" y la previsión de un partido "muy exigente".

Por su parte, el extremo Ian Barrufet, cuya renovación hasta 2029 se anunció este miércoles, ha destacado la importancia de "cambiar de chip" tras un Europeo en el que España, pese a quedar eliminada en la segunda fase, ha dado "un paso adelante" y ha demostrado que en el futuro puede "conseguir cosas muy bonitas".

"Es complicado, requiere un cambio de mentalidad, pero sabemos a lo que nos enfrentamos. El tiempo para entrenar y preparar ha sido corto, pero iremos este fin de semana con la intención de ganar y de dar lo mejor de nosotros", ha concluido.