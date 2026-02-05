Pedersen será operado este jueves tras fracturarse la clavícula y la muñeca

El excampeón del mundo en ruta, que el pasado año ganó cuatro etapas del Giro de Italia y una de la Vuelta a España, se vio obligado a abandonar la ronda valenciana, tras verse implicado en la caída masiva que tuvo lugar en los prolegómenos de la ascensión a Los Madroños, en la primera etapa de la carrera.

Tras la caída, el corredor fue hospitalizado para que le realizaran diversas pruebas que finalmente han dictaminado que sufre estas dos fracturas de las que debe ser operado.

Según señaló el Lidl-Trek, "la primera prioridad del equipo es garantizar que Mads reciba la mejor atención posible y el enfoque inmediato estará en una recuperación exitosa para minimizar la interrupción de sus objetivos de la temporada. Anunciaremos su regreso a las carreras a su debido tiempo y compartiremos más actualizaciones solo si es necesario".