Un Bidasoa cada vez más cerca del Barcelona busca la sorpresa en la Copa de España

Después del Europeo de Dinamarca que finalizó hace una semana, el estado de forma de ambos conjuntos es una incógnita aunque el importante número de internacionales del Barcelona hace pensar que muchos de sus efectivos llegarán más rodados que los vascos.

Bidasoa-Irun ha tenido con sus selecciones al portero polaco Skrzyniarz y a los hermanos Salinas en el campeonato del Sur-Centro, clasificatorio para el próximo mundial. Todos ellos han vuelto en buen estado físico y podrían jugar este semifinal.

El año pasado, también en esta misma competición, ganaron los blaugranas por 35-27, un resultado que no refleja la gran igualdad que hubo hasta el tramo final del partido, pero hay otras antecedentes que invitan al optimismo de la afición bidasotarra.

El 33-31 y el 32-30 en el Palau Blaugrana de las dos últimas temporadas de liga, el empate a 26 en el inicio de la temporada 2023-2024 en Irun y el 28-32 en la Copa del Rey de 2024 muestran que el sueño del técnico de Bidasoa, Álex Mozas, de ganar por fin al conjunto culé no está tan alejado.

