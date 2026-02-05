Vingegaard, el reclamo de una Volta exigente con gran protagonismo de los Pirineos

La organización de la carrera catalana, la tercera prueba por etapas más longeva del circuito, contará con el doble campeón del Tour de Francia (2022 y 2023) y vencedor de la última Vuelta a España como cabeza de cartel, que el año pasado causó baja de última hora por la caída que sufrió en la París-Niza.

Vingegaard, que este año correrá el Giro de Italia y el Tour de Francia, compartirá pelotón con ciclistas de la talla del belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe), ganador de una Vuelta a España (2022), el luso Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), el británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) y los españoles Mikel Landa (Soudal Quick-Step) y Enric Mas (Movistar), entre otros.

"Tendremos una participación de lujo, con un total de 23 equipos, 17 del World Tour, que llevarán a los mejores ciclistas del mundo por el territorio catalán, además de unos datos globales del evento que son de gran impacto con más de 1.000 kilómetros con más de 20.000 metros de desnivel acumulado", señaló el director de la Volta, Rubèn Peris, en la presentación oficial celebrada este jueves en el teatro Atrium de Viladecans (Barcelona).

Al acto asistió el consejero de deportes de la Generalitat de Cataluña, Berni Álvarez, además de diputados, alcaldes, concejales, responsables de instituciones y patrocinadores de la carrera.

Aunque ya se conocían las salidas y llegadas, la organización ha revelado el recorrido completo, que cuenta con diecinueve puertos puntuables, tres de categoría especial, siete de primera, cuatro de segunda y cinco de tercera.

La Volta volverá a contar con tres finales en alto que serán claves en la batalla por la clasificación general. Los puertos de categoría especial de la estación de esquí de Vallter, en la cuarta etapa, y del Coll de Pal, en la quinta, así como el Santuario de Queralt, de primera, en la sexta jornada, determinarán el favorito para escribir su nombre en el palmarés de la carrera.

La prueba dará comienzo en Sant Feliu de Guíxols (Girona), que acogerá la salida por quinto año consecutivo, con un recorrido exigente y circular por las carreteras cercanas a la Costa Brava (172,7 km), que incluirá los puertos del Alt de Romanyà, de tercera, y el Alt de Sant Hilari (1ª).

La segunda etapa partirá de Figueres (Girona) y se dirigirá a la localidad gerundense de Banyoles, con un recorrido de 167,4 kilómetros, con el Alt del Purgatori, de tercera categoría, como único escollo de una jornada que apunta al esprint masivo.

En el tercer día, el pelotón se dirigirá a Tarragona para disputar una etapa de 159,5 kilómetros entre las localidades de Mont-Roig del Camp y Vila-Seca, que contará con tres puertos puntuables antes de la meta: el emblemático Alt de La Mussara, de primera categoría, el Coll de Capafonts, de segunda, y el Coll Roig, de tercera.

Los ciclistas subirán a los Pirineos en el cuarto día. Será la etapa más larga, de 173 kilómetros, con salida en Mataró (Barcelona), cerca del mar, y llegada a los 2.110 metros de la meta ubicada en la estación de esquí de Vallter, de categoría especial, tras ascender en los primeros kilómetros el Coll de Parpers (3ª) y el Alt de Sant Feliu de Codines (2º).

El pelotón no se moverá de la cordillera pirenaica en la quinta jornada, entre la Seu d’Urgell (Lleida) y el Coll de Pal, otra cima de categoría especial ubicada en la estación gerundense de La Molina. Será una etapa 'rompepiernas' con la ascensión de cuatro altos exigentes -tres de primera (Colldornat, Josa y Fumanya) y uno de segunda (Collada Sobirana)- antes de la subida final a una clásico de la ronda catalana.

La tercera y decisiva etapa de montaña, en el penúltimo día de carrera, buscará replicar el espectáculo que impresionó al mundo del ciclismo en 2024 con la victoria de Tadej Pogacar por las carreteras de la comarca de El Berguedà, cuyo recorrido se recortó el año pasado por las inclemencias meteorológicas.

El pelotón saldrá de Berga para iniciar una etapa de 158,2 kilómetros explosivos en la que se ascenderán los puertos del Coll de la Batallola (3ª categoría), el Coll de Pradell (categoría especial) y la Collada de Sant Isidre (1ª categoría), antes de llegar a meta al puerto de Queralt, de primera, que puede decidir quién tomará el relevo de Primoz Roglic, vencedor de la última edición.

Como ya es tradicional, la Volta terminará el domingo con una etapa con salida y llegada en Barcelona, de 95,1 kilómetros, en la que los ciclistas deberán subir siete veces el Castillo de Montjuïc (2ª) antes de cruzar en bajada la línea de meta, donde será encumbrado el vencedor de la carrera.

- Recorrido de la 105ª edición de la Volta Ciclista a Catalunya:

Etapa 1: Sant Feliu de Guíxols-Sant Feliu de Guíxols (172,7 km).

Etapa 3: Mont-Roig del Camp-Vila-Seca (159,5 km).

Etapa 5: La Seu d'Urgell-Coll de Pal/La Molina (155,3 km)

Etapa 7: Barcelona-Barcelona (95,1 km).