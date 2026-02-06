9-4. Tomateros vence a los Leones del Escogido y accede a la final de la Serie del Caribe

En Guadalajara, occidente de México, 'los Guindas' del manejador estadounidense Lorenzo Bundy habían vencido el jueves a los caribeños por 10-7 en un partido de poca relevancia, y este viernes repitieron el desempeño ante el último campeón del torneo.

Los Tomateros llenaron las bases sin 'outs' en la primera entrada, pero el abridor Oscar de la Cruz dominó y fueron los dominicanos los que se fueron delante 2-0, con una carrera en la segunda entrada, impulsada por sencillo de Marco Hernández; y otra en la tercera, por un error del segunda base Carlos Sepúlveda.

En el cuarto episodio los mexicanos le dieron la vuelta al marcador con 'hit' de Víctor Mendoza, boleto de Luis Verdugo y cuadrangular de Estevan Florial.

A partir de ahí, Culiacán aprovechó mejor las oportunidades y se fue delante 5-2 con dos anotaciones en el sexto acto, una producida por imparable de Verdugo y otra por elevado de sacrificio de Román Solís.

El campeón defensor descontó una en el sexto, al sacar provecho del descontrol del lanzador relevista Normal Elenes y su sustituto Sasagi Sánchez, quien le regaló un boleto a Gustavo Núñez con bases llenas, pero en el séptimo Culiacán se escapó en el marcador con un racimo de cuatro carreras.

En esa entrada, el panameño Allen Córdoba pegó un sencillo y fue empujado por un 'hit' del cubano Yadir Drake. Un imparable de Joey Meneses, un error del jardinero izquierdo Franchy Cordero a batazo de Víctor Mendoza en un lance con poco grado de dificultad, y un doble de dos carreras de Luis Verdugo pusieron la pizarra en 9-3.

En el octavo los Leones descontaron una con sencillos consecutivos de Marco Hernández, Michael de la Cruz y Gustavo Núñez, pero el relevista Lupe Chávez se hizo cargo de la situación, sacó el tercer out y retiró el noveno episodio para firmar el pase a la final de Culiacán.

Drake y Mendoza sobresalieron a la ofensiva por Tomateros, al batear de 4-3; por los dominicanos, Sócrates Brito se fue de 4-3.

El relevista Anthony Gose fue el ganador, a pesar de admitir dos hits en un tercio de entrada de labor; y Kenny Hernández cargó con el revés.

Este viernes, los Charros de Jalisco de México enfrentarán a los Cangrejeros de Santurce puertorriqueños, en la segunda semifinal.

Anotaciones por entradas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Tomateros 0 0 0 3 0 2 4 0 0 9 13 1

Leones 0 1 1 0 0 1 0 1 0 4 10 1