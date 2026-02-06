Andrew August (Ineos): "No me esperaba la victoria, es increíble"

"La verdad es que no me lo esperaba. No es la forma en la que había imaginado conseguir mi primera victoria profesional, pero sabía que tenía que guardar energía para el final. Es increíble", recalcó el joven corredor de 20 años.

El norteamericano, que no colaboró en la escapada de cuatro corredores que finalmente se jugaron el triunfo de etapa, explicó que al tener en el pelotón un compañero (Ben Turner) con opciones de triunfo al esprint, no tenía la obligación de relevar a sus compañeros de fuga.

"A falta de 50 kilómetros el equipo nos ha dicho que estuviéramos en cabeza de pelotón y he podido pasar el puerto bien colocado para seguir el ataque de Vermeersch. No tenía obligación de relevar porque tenía un compañero con opciones reales en el pelotón, así que he usado esa baza a mi favor. En el esprint he aprovechado esa frescura y he arrancado con fuerza desde detrás y feliz de ganar", concluyó.