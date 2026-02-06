Ayora se mantiene cerca de la cabeza en Doha, con Patrick Reed como líder solitario

Ayora no tuvo una actuación tan destacada como en la vuelta inaugural y acabó la ronda con -3, con cinco 'birdies' y dos 'bogeys', pero logró no descolgarse de los primeros puestos.

Reed, colíder al término de los primeros 18 hoyos, volvió a demostrar su estado de gracia y se situó al frente de la tabla en solitario al hacer cinco golpes bajo el par del Doha Golf Club, para un total de -12.

Al estadounidense, ganador en Dubái hace dos semanas y quien decidió no seguir esta campaña en LIV, el circuito saudí, le persigue el sueco Joakin Lagergren, con -11.

Lagergren protagonizó una de las imágenes del día cuando, tras la salida del hoyo 2, su bola cayó en medio de unas piedras grandes que tuvo que retirar con esfuerzo y con la ayuda de su cadi, Jesse Karlsson, para poder despejar el terreno y ejecutar el golpe.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En tercera posición están empatados con -10 el neozelandés Daniel Hillier, colíder tras la primera jornada, y el sudafricano Richard Sterne.

También mantiene opciones de pelear por la victoria el español Rafa Cabrero Bello, uno de los mejores de la ronda, con 67 golpes -cinco 'birdies'-, lo que le deja con un total de -7.

Algo más alejado está Nacho Elvira, con -4, a pesar de que fue uno de los mejores del segundo recorrido, con 66 golpes, después de hacer ocho 'birdies' en los primeros doce hoyos.

Pero cuando avanzaba hacia los puestos delanteros, el ganador del Dubái Invitational, el primer torneo del DP World Tour el año, sumó dos 'bogeys' que le dejaron por debajo del trigésimo puesto en la tabla.

Entre los españoles que no pasaron el corte están Jorge Campillo, Eugenio López-Chacarr, Alejandro del Rey y Ángel Hidalgo.