Comienza la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Con un vídeo, se puso en marcha la gran ceremonia de apertura en la que un total de 92 naciones desfilarán en esta celebración dividida entre las seis ciudades italianas que acogen deportistas, en lo que serán los JJ. OO. más vastos de la historia, con un territorio que se extiende 22.000 kilómetros cuadrados.

Los encargados de liderar la escena musical del evento, que durará unas tres horas, serán Laura Pausini, que interpretará el himno italiano; Mariah Carey, que hará lo propio con 'Nel blu, dipinto di blu'; y el cierre de Andrea Bocelli.

La patinadora Olivia Smart y el esquiador Quim Salarich serán los abanderados españoles en esta edición 25 de los Juegos de Invierno. Smart lo hará en la ceremonia de Milán, mientras que Salarich portará la bandera desde Livigno.

El Comité Olímpico Internacional (COI) y la Fundación Milán-Cortina eligieron sus 10 abanderados para el desfile. Rebeca Andrade, la atleta olímpica más laureada en la historia de Brasil; y el maratoniano keniano Eliud Kipchoge, primer atleta en bajar las dos horas en una maratón, son los deportistas más destacados.

