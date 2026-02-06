Copa Davis: Paraguay 1-Rumania 1, Santino estuvo cerca; Dani, contundente

En el primer turno de la serie entre Paraguay y Rumanua por Copa Davis y tras la ceremonia inaugural, el juvenil Alex Santino Núñez Vera (18 años y 1810 del ranking), estuvo muy cerca de dar el batacazo frente al rumano Radu Turcanu (19 años y 667), quien finalmente se quedó con la victoria por 6/1, 3/6 y 7/6 (2), en dos horas con 37 minutos de partido.

Santino arrancó bastante complicado el juego, cediendo rápidamente sus servicios y quedando muy pronto abajo en el marcador. Cuando intentó recuperarse, el juego ya se le había escapado, mostrando algo de nerviosismo ante la situación que se le planteaba defender.

En el segundo set, nuestro compatriota ingresó más suelto, desplegó un tenis más inteligente, con más peloteo y fue logrando la ventaja para alcanzar la paridad.

El tercer set fue muy parejo, al punto que el mismo se tuvo que definir por tie break, luego que Núñez estuvo 6-5 arriba y con su servicio para cerrar el partido a su favor, pero lastimosamente quedó en el intento, porque el tie break fue favorable al rumano.

Dani, contundente

En segundo punto puso frente a frente al mejor tenista nacional de la actualidad, Adolfo Daniel Vallejo, quien estrenando su mejor ranking (104 del mundo) fue contundente sobre Gabriel Ghetu (714), a quien venció por 6/1 y 6/4, en hora con 22 minutos de juego.

El sábado se define todo

Este sábado a las 16:00 se pone en marcha el dobles, con Dani Vallejo y Martín Vergara frente a Alexandru Javel y Bogdan Pavel. Luego se vienen los dos últimos singles: Vallejo ante Turcanu y Santino contra Ghetu, de no producirse algún cambio.