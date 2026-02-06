Polideportivo
Crawford dominó en Bormio el úlitmo ensayo para la prueba reina: Odermatt, undécimo

Bormio (Italia), 6 feb (EFE).- El canadiense James Crawford, campeón del mundo de supergigante hace tres años, fue el más rápido este viernes en el tercer y último entrenamiento para el descenso de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), que se disputará este sábado en la pista Stelvio de la estación de Bormio.

Por EFE

Crawford, nacido hace 28 años en Toronto, cubrió el recorrido de la pista Stelvio, de 3.442 metros -con salida a 2.268 metros de altitud y un desnivel de 1.023-, en un minuto, 54 segundos y 95 centésimas, exactamente un segundo y 68 centésimas menos que el austriaco Daniel Hemetsberger; y con dos segundos y 27 centésimas de ventaja sobre el estadounidense River Radamus, que marcó el tercer tiempo.

El suizo Marco Odermatt, ganador de las últimas cuatro ediciones de la Copa del Mundo y líder de la actual, que hace tres años se proclamó campeón mundial de la disciplina, marcó -sin forzar, en un último ensayo en el que muchos prefirieron no mostrar sus cartas-, el undécimo tiempo, a cuatro segundos y 19 centésimas de Crawford.

Su compatriota Franjo von Allmen, actual campeón del mundo de la disciplina, marcó el séptimo tiempo, a dos segundos y 84 centésimas del canadiense.