Crawford dominó en Bormio el úlitmo ensayo para la prueba reina: Odermatt, undécimo

Crawford, nacido hace 28 años en Toronto, cubrió el recorrido de la pista Stelvio, de 3.442 metros -con salida a 2.268 metros de altitud y un desnivel de 1.023-, en un minuto, 54 segundos y 95 centésimas, exactamente un segundo y 68 centésimas menos que el austriaco Daniel Hemetsberger; y con dos segundos y 27 centésimas de ventaja sobre el estadounidense River Radamus, que marcó el tercer tiempo.

El suizo Marco Odermatt, ganador de las últimas cuatro ediciones de la Copa del Mundo y líder de la actual, que hace tres años se proclamó campeón mundial de la disciplina, marcó -sin forzar, en un último ensayo en el que muchos prefirieron no mostrar sus cartas-, el undécimo tiempo, a cuatro segundos y 19 centésimas de Crawford.

Su compatriota Franjo von Allmen, actual campeón del mundo de la disciplina, marcó el séptimo tiempo, a dos segundos y 84 centésimas del canadiense.