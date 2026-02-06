El español Tomás Guarino podrá ejecutar su programa corto de los 'Minions' en los Juegos

"Estoy muy feliz de anunciaros que lo hemos conseguido: hemos obtenido las licencias para las cuatro músicas y podré patinar Los Minions en los Juegos Olímpicos. No ha sido un proceso fácil, pero el apoyo de toda la gente que ha seguido mi caso ha sido clave para mantenerme animado", expresó Guarino en declaraciones compartidas por la Federación.

La música incluye canciones que aparecen en los largometrajes de 'Gru, mi villano favorito', las películas en las que se inspira el programa: 'Universal Fanfare', 'Vicious Funk' (de Hector Pereira), 'Freedom' (de Pharell Williams) y 'Papaya'.

"Tanto la RFEDH como Tomàs desean agradecer a ClicknClear, la plataforma colaboradora de la International Skating Union (ISU) que gestiona los pagos de los derechos musicales, además de a las empresas y autores implicados en el proceso por su cooperación y voluntad de encontrar una solución", reflejó la Federación en su comunicado.

El español debutará en los Juegos con su programa corto el próximo martes 10 de febrero. Ya lo había patinado a nivel internacional, incluyendo en los Europeos de Sheffield (Reino Unido) del mes de enero, cuando recibió 67.94 puntos y se clasificó para el ejercicio libre en 17.ª posición.

"Ahora mismo solo deseo dar el máximo en el hielo y hacer un programa a la altura del cariño que he recibido de todo el mundo. Estoy emocionado por el amor que ha llegado a recibir un pequeño patinador de una pequeña federación", concluyó Guarino.